Čedok má nejvyšší obrat od revoluce, chystá se na letiště do regionů

Nejstarší tuzemská cestovní kancelář, která na trhu působí od dob první republiky, se po covidu zotavila rychle. „Rok 2022 byl v Čedoku jednoznačně nejúspěšnější v novodobé historii. Tržby dosáhly skoro pěti miliard korun,“ okomentoval výsledky finanční ředitel Čedoku Tomáš Kosař.

Poslední rekord, který firma trhla, byl z roku 2008. Tehdy si cestovka přišla na tři a půl miliardy.

Loni jelo s Čedokem na dovolenou přes čtvrt milionu lidí, což je meziročně skok o 110 procent. Z čísel za minulý rok vyplývá, že z deseti zájezdů si v průměru čtyři objednaly rodiny s dětmi a další čtyři potom páry. Sedmdesát procent zájezdů bylo na týden. Šéf Čedoku Stanislav Zeman dodává, že v poslední době narůstá poptávka i od tzv. singles. Proto do nabídky zařadili více jednolůžkových pokojů.

Češi si dovolenou neodpustí, nejraději jezdí do Turecka, Řecka a Španělska. Mezi nové favority patří také Madeira. Za mořem a do hotelu jezdí čtyři pětiny zájemců o služby kanceláře. Po utlumeném covidovém období lidé také častěji prozkoumávají cílovou destinaci. Místo tradičního vylehávání pod plážovým slunečníkem jedou v průměru dvakrát za dovolenou na poznávací výlet.

Na boomu, který cestovní kancelář zažívá, má velký podíl polská Itaka, která Čedok v roce 2016 odkoupila, předtím cestovka vykazovala několik let po sobě ztráty a ztrácela na postavení. „Od té doby se Čedok snažíme napudrovat, být moderní,“ říká Zeman.

Chystáte se na dovolenou k moři? ano 50 %(19 hlasů) ne 50 %(19 hlasů)

Polské trendy se odrážejí také do rozšíření nabídky cestovní kanceláře, ať už je to expanze do regionů nebo adrenalinové zážitky. Čedok vsadil například na letiště v Českých Budějovicích, které brzy zahájí provoz. Už v srpnu odsud odletí první letadlo na Krétu. „Sama Itaka začínala v regionech, tak se inspirujeme,“ komentuje strategii šéf Čedoku.

Dále uvádí, že pro příští rok chystají nabídku rozšířit o adrenalinové zážitky, které nabízí rovněž právě polská jednička Itaka. „Věříme, že český trh na tom bude podobně,“ zamýšlí se Zeman.

Na Slovensku je sezona kratší

Průměrná cena zájezdu se zvedla za posledních pět let o čtvrtinu, podle ředitele cestovní kanceláře to je způsobené hlavně přesunem do čtyř a pětihvězdičkových hotelů a tím, že klienti mají zájem o nadstandardní služby.

Při expanzi se Čedok po třinácti letech vrátí také na Slovensko. V květnu otevře v Bratislavě kamennou pobočku. Zeman rovněž zmiňuje, že slovenský trh je trochu jiný než český. Letní sezona zájezdů u sousedů trvá lehce přes tři měsíce. V Česku je to pět.

Ačkoli kromě jiného investuje firma do digitalizace, zvyšuje i počet právě kamenných prodejen. Data totiž ukazují, že stále 65 procent lidí radši zajde svoje představy probrat osobně a nechá si sestavit zájezd na míru.