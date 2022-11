Lyžaři si letos připlatí za skipasy i služby. Omezení střediska neplánují

Lyžaři si v letošní turistické sezoně v největších střediscích připlatí za skipasy v průměru o deset až 15 procent. Sezona bude na českých horách bez omezení, i přes současnou energetickou krizi skiareály plánují nabízet služby v co největším rozsahu. Do úsporných technologií a modernizace služeb investovaly celkem přes 700 milionů korun. Uvedli to zástupci Asociace horských středisek ČR.