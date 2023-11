Cena paliv v týdnu poklesla, benzin je nejlevnější od začátku srpna

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Paliva v ČR zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. Podle analytiků by pokles cen mohl vzhledem k vývoji na světových trzích s ropou pokračovat.

Za zlevňováním podle analytika Purple Trading Petra Lajska stojí zejména pozitivní vývoj na trhu s ropou. Na její cenu už podle něj nepůsobí dopady války na Blízkém východě, ropa je tak na nejnižší hodnotě od července. To se promítá i na burze pohonných hmot v Rotterdamu, pozitivním faktorem byla podle Lajska i česká koruna, která vůči euru mírně posílila.

Pokles cen by podle analytiků měl pokračovat i v následujících dnech. Analytik XTB Jiří Tyleček upozornil, že se zlevňování ropy v cenách paliv projevilo zatím jen částečně. „Pokud se tedy výrazně nezmění situace na trhu, tak pád cen nafty i benzinu může pokračovat, a to v řádu desetihaléřů za litr. Cena benzinu by se tak v příštím týdnu mohla dostat pod úroveň 38 Kč za litr a cenu nafty očekávám v blízkosti 38,50 Kč za litr,“ tvrdí Tyleček.

Podle šéfa společnosti 4Trans Jaroslava Tona by měl být pohyb pohonných hmot proti stávající ceně spíše minimální, maximálně o 20 až 30 haléřů. „To je dobrá zpráva pro firmy podnikající v logistice, pro které aktuální mírné zlevňování a fluktuace cen nafty představují úlevu v jedné z hlavních nákladových položek,“ podotkl Ton.

Lajsek očekává, že pozitivní vývoj na trhu pohonných hmot by mohl trvat až do konce listopadu. „Do konce měsíce tak může průměrná cena nafty i benzinu padnout i pod úroveň 38 Kč za litr,“ řekl. S nižšími teplotami očekává prudší pád cen spíše u benzinu, zlevňování nafty totiž bude brzdit její využíváním k vytápění.

Nejlevnější benzin natankují nyní řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,52 Kč. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 37,91 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy dlouhodobě v Praze, kde litr benzinu nyní stojí průměrně 40,34 Kč a nafta se v hlavním městě tankuje za 40,53 Kč za litr.

I v meziročním srovnání jsou pohonné hmoty nyní výrazně levnější. Za litr benzinu teď motoristé zaplatí o 3,39 korun méně než před rokem, za litr nafty tehdy motoristé platili o 6,25 Kč víc.