Zvířecích krematorií v kraji přibývá, další bude v Českých Budějovicích

Nové zvířecí krematorium budují na hranicích katastru krajského města a Úsilného už pět let, dost času zabralo vyřizování potřebných dokumentů.

„Hodně nás zbrzdila pandemie koronaviru a také finanční náročnost projektu. Například kremační pec nám v době covidu podražila o 400 tisíc. Celkem vyjde stavba asi na deset milionů, ale už jsme těsně před cílem, do dvou měsíců bychom rádi zahájili provoz,“ vysvětlila majitelka krematoria Animal Areal Gabriela Cikánová.

Nápad na jeho vybudování dostala díky tomu, že už 25 let provozuje psí salon. „Nic podobného tady nebylo, lidé mají pohřbívání svého zvířecího kamaráda velmi složité. Zejména obyvatelé sídlišť mají nejvíce problémů. Ale také majitelé domů se zahradou mají podmínky pro pohřbívání poměrně přísně nastavené,“ popsala hlavní důvody, proč se do projektu pustila.

Nové krematorium bude mít vše potřebné pro tento typ služeb, kromě kremační pece i chladírenské zařízení nebo rozlučkovou místnost. „Nebude chybět přijímací prostor s prodejnou uren a chceme také vybudovat rozptylovou loučku. Lidé k nám mohou vozit všechna zvířata do 80 kilogramů ze zájmových chovů, ale naprostou většinu budou tvořit psi a kočky,“ naznačila Cikánová a dodala, že na zavolání uhynulé zvíře odvezou sami.

Cenově bude kremace začínat na 1 690 korunách za zvíře do jednoho kilogramu, konečnou sumu určuje pak především váha těla. „Na horní hranici se bude částka pohybovat okolo 10 až 11 tisíc korun za žeh. Co se týče uren, počítáme s cenami od 150 korun až po několik tisíc v závislosti na velikosti a materiálu,“ upřesnila Cikánová.

Hračky, obrázky i grilované kuře

Podobnou službu nabízí na jihu Čech už více než rok také Zvířecí krematorium Praha, které však má v regionu pouze krajskou kancelář. Samotná kremace se odehrává v Praze.

„Od klientů si převezmeme zvíře, převezeme ho ke zpopelnění a majitelům doručíme urnu s popelem. V jihočeské pobočce se ale mohou lidé s mazlíčkem rozloučit, máme tam i obřadní síň,“ přiblížil jednatel společnosti a předseda Asociace zvířecího pohřebnictví Jan Šípek.

Podle něj je patrné, že o podobné služby je v Česku stále větší zájem. Zatímco před více než deseti roky kromě uložení do země bylo jedinou možností odvezení těla do kafilerie, dnes už mají možnosti zpopelnění prakticky v každém kraji. „A to se právě odráží na rostoucím zájmu, ročně nám přibývá až pětina klientů,“ pokračoval Šípek.

S rozmachem tohoto typu služeb už také zaznamenal i některá nestandardní přání zákazníků. Kromě oblíbených hraček či obrázků nechávají s tělem zpopelnit i kuriózní předměty. „Jeden z klientů chtěl, aby byl jeho pejsek zpopelněný s čerstvým grilovaným kuřetem, které miloval. Pokud to z pohledu veterinární správy a našich pravidel jde, snažíme se zákazníkům splnit každé přání,“ ujistil.

Ve Strakonicích fungují tři roky

Už přes tři roky funguje také zmíněné zvířecí krematorium ve Strakonicích, které si podobného trendu také všímá. Zde je podle jeho jednatele Radka Vondráška nárůst od loňského léta dokonce dvojnásobný. „Nyní provádíme měsíčně asi šedesát kremací. Nejčastěji k nám kromě Jihočechů jezdí klienti z Plzeňského kraje, kde nemají vlastní krematorium. Řada z nich je také ze středních Čech,“ uvedl Vondrášek.

Stejně jako v plánovaném budějovickém zařízení se i ve Strakonicích orientují výhradně na zvířata ze zájmového chovu, a to do 92 kilogramů. To pražské krematorium nabízí pomoc i při kremaci větších těl. „Jsme schopni zprostředkovat transport například koně, které přijímají na některých místech v Německu,“ dodal Šípek.

Rozvoj pohřebnictví domácích mazlíčků těší také českobudějovického zastupitele Jana Michla, který loni v květnu při jednání zastupitelstva upozorňoval na potřebu zbudovat v krajském městě zvířecí hřbitov. „Lidé jsou zvyklí pohřbívat zvířata v Branišovském lese, kde pak od svíček mohou vznikat požáry. Navíc to odporuje veterinárnímu zákonu,“ připomněl.

Podle něho už se v minulosti hledaly v katastru města vhodné lokality pro zbudování takového hřbitova. „On by nebyl problém s lesním hřbitovem, ale musel by stát na nepropustném jílovém podloží kvůli ochraně spodních vod. Branišovský les z tohoto pohledu není vůbec vhodný. Po dostavbě nového krematoria by takových míst mohlo ubývat,“ prohlásil Michl. Jediný zvířecí hřbitov v kraji funguje pouze v Písku.