Přišití ucha dítěti bylo extrémně náročné, málem jsem to vzdal, říká chirurg

Jak byste svůj obor představil?

Lidé mají obor většinou spojený s estetickými operacemi, ve skutečnosti je ale mnohem širší a má zajímavou historii. První plastiky se datují už do starověké Indie, kde za krádeže sekali lidem nosy a následně hledali způsob, jak tuto deformaci zakrýt a čím ztracený orgán nahradit. Samostatný obor ale vznikl až za první světové války, kdy mnoho vojáků utrpělo devastační poranění. První plastičtí chirurgové se tak etablovali z řadových chirurgů, stomatochirurgů a ORL lékařů.

Od té doby se obor výrazně posunul, že?

To určitě, těch zásadních milníků bylo několik. První světová válka dala vše do pohybu, ta druhá zase zlepšila péči o popáleniny. Další velký zlom byl v 70. letech, kdy se do oboru dostala mikrochirurgie, která umožnila opětovné přišití amputovaných prstů i celých končetin.