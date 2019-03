Parkovací zóny se v Budějovicích osvědčily. Lidem ale vadí retardéry

Na střeše má šest kamer, což z něj dělá obávané auto pro všechny, kteří stojí zadarmo na místech, kde by měli platit. Stojíme před ním s řidičem parkovací služby Radomírem Filipem, který mi ukazuje dobíjení a fungování kamerového systému.

Za chvíli společně vyrazíme do terénu. Na českobudějovickém Pražském předměstí, kde už zóny placeného stání naplno fungují přes rok, ale i v centru města kontroluje tento vůz, zda motoristé parkují podle pravidel.



„Předem nikdy nevím, jakou pojedu trasu. Zjistím to až ráno z rozpisu. Většinou je to deset, jedenáct okruhů,“ popisuje Filip.

To už sedáme do auta a vyrážíme. Zatímco dříve se služba řídila pomocí mapy na větší obrazovce ve voze, nyní už jede podle aplikace v mobilu.

„Je to určitě lepší, protože je to i se zvukem, a můžeme se tak pozorně věnovat provozu,“ pokračuje muž, který roky pracuje v dopravním podniku, jenž má tuto službu ve spolupráci s městskou policií na starost. „Já parkující auta jen natočím, pak už je to starost strážníků,“ vysvětluje.

Okruh vždy projede dvakrát. Je to nutné, protože řidič se třeba může při prvním okruhu teprve chystat zaplatit a měl by na to dostat čas.

„U nás pak zjistíme, zda je vše v pořádku, či nikoli. Pokud někdo parkuje neoprávněně, tak případ postoupíme správnímu odboru, který pak rozhoduje o pokutě,“ navázal mluvčí budějovických strážníků David Štýfal.

Po městě jezdí ještě další vozidla, kde služba nasazuje tradiční botičky.

Štýfal i Filip se shodují, že zavedení zón s parkováním na Pražském předměstí pomohlo. Oba dodávají, že se tím zhoršila situace vedle na Pražském sídlišti.

„Ale třeba také v Havlíčkově kolonii, kam se část motoristů přesunula a dnes tam není ve všedních dnech prakticky žádné volné místo,“ dodává Štýfal.

Sedm retardérů v jedné ulici

Ale zpátky na Pražské předměstí. Zavádění zón bylo sice pro zástupce radnice hodně bolestivé a provázela ho celá řada problémů, s výsledkem jsou oslovení místní obyvatelé spokojení. Až na jednu věc. Retardéry.

„Ano, mám kde zaparkovat a 400 korun za roční kartu je dobrá cena, ale retardéry jsou skoro všude nesmyslné. Vadí to tu snad všem, které znám,“ říká jeden z dotázaných Jaroslav Vančura. Někteří kvůli tomu třeba přestali jezdit Lipenskou ulicí, kde jsou hned na sedmi místech.

MF DNES projížděla předměstí v pátek i o víkendu. Na Palackém náměstí i kolem něj byl dostatek volných míst, plnější byla třeba Skuherského, hodně volno bylo v Lipenské. Téměř do posledního místa byla obsazená místa v Pekárenské, v Jírovcově bylo hodně volno.

Dopravní podnik, který má na starost celou agendu, vydal od zavedení zón do 1. března 4 030 oprávnění. „Z toho je 3 750 rezidentů (obyvatelé s trvalým bydlištěm, pozn. red.), 260 abonentů (podnikatelé) a 20 pečovatelů,“ upřesňuje Viktor Lavička, mluvčí dopravního podniku.

V přepočtu to znamená, že tito lidé ročně zaplatí zhruba tři miliony korun. K tomu se prostřednictvím parkovacích automatů a mobilní aplikace na předměstí a v přilehlých ulicích měsíčně vybere přibližně 400 tisíc za krátkodobá stání.

Rozšíří parkoviště v Jírovcově ulici

Nyní město pracuje na tom, aby ještě letos zavedlo zóny také na vedlejším Pražském sídlišti v oblasti sevřené řekou Vltavou, Pražskou a Husovou třídou a Strakonickou ulicí. Do toho se ještě rozroste záchytné parkoviště v Jírovcově ulici.

„Věřím, že do konce roku bude hotové a nabídne celkem 440 míst,“ počítá František Konečný, náměstek primátora pro dopravu. Nyní je hotová první etapa pro 185 aut a areál bývá ve všední dny úplně plný.

Kromě modrých pruhů a smíšených zón budou i na sídlišti neoblíbené retardéry a v ulicích rovněž automaty pro placení za krátkodobé stání, mají jich být více než tři desítky. Z některých ulic se stanou jednosměrky.

Z radnice před nedávnem zaznělo, že by se vše mohlo spustit v říjnu, ale přesným termínům se zástupci města raději vyhýbali. Naposledy se vše protahovalo a nepodařilo se včas dokončit všechny zakázky.

Nejzásadnějším efektem zón má být snadnější parkování především pro lidi, kteří tam mají trvalé bydliště nebo podnikají. Nyní na Pražském sídlišti parkuje o 18 procent více aut, než je reálná kapacita. Dělá to asi 300 vozů navíc.