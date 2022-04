Honba za mlékem stála březí oslice málem život. Zachránili je v zoo

Táborská zoo se podílela na záchraně 60 březích oslic, které chtělo zemědělské družstvo na Slovensku poslat na jatka do Polska. Nechali je zabřeznout, ale neudělali jim ultrazvukové vyšetření, které by prokázalo, že v těle březích oslic se vyvíjí více mláďat, což znamená, že nepřežijí. Navíc to ohrožuje i život samic.