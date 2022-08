U Českých Budějovic postaví za 410 milionů areál pro údržbu dálnice D3

Na Twitteru oznámil vyhlášení tendru šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Předpokládaná hodnota zakázky je 410 milionů korun.

„Vybudování střediska je důležité pro údržbu dálnice D3 mimo jiné na celém budovaném obchvatu Budějovic. Akce má stavební povolení,“ potvrdil Mátl.

Uvnitř budou sklady na dva tisíce tun soli, vyhřívané i běžné garáže či stání s přístřeškem pro potřebnou techniku.

Je pravděpodobné, že součástí areálu bude také operační prostor pro dálniční policii. Byl součástí původního návrhu.

Na dálnici D3 jsou nyní rozestavěné tři úseky od Úsilného u Budějovic až po Kaplici, nádraží směrem k hranicím s Rakouskem. Kompletně hotové mají být v roce 2024. To už by mělo sloužit i nové středisko údržby.

Samotný obchvat Budějovic dlouhý 20 kilometrů bez tunelu Pohůrka by mohl začít některým řidičům sloužit příští rok. ŘSD s krajem a městem dál řeší, kudy by měla auta dočasně objíždět chybějící tunel, aby to znamenalo co nejmenší negativní dopad na dopravu v krajském městě.

Ve hře je varianta, že po novém úseku dálnice budou dočasně jezdit osobní vozidla a nákladní auta by dál mířila přes Dlouhou louku po silnici I/3.