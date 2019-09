Vévodkyně Meghan si prý hledá domov v Malibu. Adeptem je i tato vila

Hollywoodské hvězdy, muzikanti a špičkoví sportovci zde žijí v domech pod elegantní rouškou soukromí v kopcích i na písečných plážích. Užívají si v první řadě čistý vzduch, surfování a nezapomenutelné západy slunce.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, vévodkyně Meghan a princ Harry (Kapské Město, 25. září 2019)

Poprvé se Malibu na stříbrných plátnech objevilo v roce 1926. Tehdy studio Warner Bros. dostalo povolení použít zdejší pláž pro film „Přes pacifický oceán“.

Od té doby se tady každoročně natáčí záběry více jak k 500 filmům a televizním seriálům. Patří k nim například snímky Občan Kane, Iron Man, Big Lebowski a další. Nesmí se zapomenout ani na televizní seriály Pobřežní hlídka, Sex ve městě a ostatní.

Možná to nebude trvat dlouho, ale toto by mohl být jeden z důvodů, proč pro vévodkyni ze Sussexu, Meghan Markle, může nastat splnění jejího snu s návratem domů. Od května letošního roku se tady šeptá, a list The Daily Express o tom píše jako o realitě, že bývalá herečka a princ Harry se snaží utajeně ulovit druhý domov v Kalifornii. Nyní se zdá, že manželé zúžili hledání na komunitu v Malibu.

Útěk před novináři

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, jejíž každý pohyb je sledován královskými kritiky, by si mohla v Kalifornii odpočinout od bulvárních britských médií, žít bez stresu a bez záblesků publicity.

Ať už se jí podaří najít obydlí na miliardářské pláži, kde jsou vedle sebe budovy natěsnané (problém pro bodyguardy), anebo v kopcích pohoří Santa Monica, v každém případě může skončit v sousedství Leonarda DiCapria, Barbry Streisandové nebo bývalého agenta 007 Pierce Brosnana, kteří tady mají mega panská sídla.

Vzhledem k tomu, že manželé bojují za zelenou energii a dávají přednost kvůli „bezpečnosti cestování“ soukromým letadlům, kopce nad Malibu jim nabízejí podobné možnosti při bydlení i s místem na přistávání helikoptéry. Dopravní zácpy z Los Angeles po čtyřproudé silnici PCH nejsou žádná legrace. Proto by k adeptům výběru mohla patřit i jedna z právě nabízených nových nemovitostí na pozemku s rozlohou 14 akrů, která připomíná stavby na Mallorce nebo Mykonosu.

Sídlo pro prince a vévodkyni?

Nově dostavěné vile v současném moderním stylu architektury se soukromou silnicí, v kopci nedaleko kaňonu Ramirez, a pozemku o rozloze 40 468 m2 nic nechybí. Je zde šest ložnic, 7,5 koupelen, vyhřívaný bazén s „nekonečným“ ohrazením, meditační jezírko s alejí olivovníků a obývací pokoj s jídelnou propojenou s otevřenou kuchyní.

Z obývacího pokoje a terasy je nádherný výhled na oceán.

Součástí je i místnost pro zábavu, domácí kino, sauna, tělocvična, průchozí šatna a vlastní vinotéka. Tři poschodí domu jsou propojena výtahem vedoucím z kryté garáže. Nejvyšší kvalita stavebních technologií tady odpovídá konstrukci budovy s prosklenými posuvnými stěnami.

Architekti pamatovali na zvýšení komfortu majitelů. Patří k nim třeba vysoké, až dvoupatrové stropy nabízející více přírodního světla a vzduchu v příjemném designu s využitím nejmodernějších technologií.

Manželská ložnice je vybavená ve stylu „Zen-like“.

Dům představuje nabídku k odpočinkovému bydlení daleko vzdálenou studeným a vlhkým palácům na starém kontinentu. Navíc slibuje současný kalifornský trend „Zen-like“. Jde o minimalistický styl, který vstřebá i nepořádek. Cílem je vytvořit uklidňující a funkční atmosféru bydlení. Zen nabízí čisté linie, jemné barvy a vše, co je potřeba k jednoduchému životu pro každého, kdo usiluje o spokojený život bez stresu v nemovitosti, o kterou se není potřeba příliš starat.

K tomu přidejte celoroční příjemné podnebí, dokonalé řemeslné provedení stavby a kvalitní materiály. Ty zahrnují mramor, ručně opracovaný pískovec z Arizony a nádherně zpracovaná vzácná dřeva. To vše vyzývá ke koupi tohoto místa jako trvalého obydlí nebo letního sídla. Cena skoro dvacet milion dolarů by neměla být nijak „nestravitelná“ pro britské daňové poplatníky, kteří milují a podporují šlechtické symboly královské rodiny.