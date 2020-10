Bydlet můžete rychle a levně. Na výběr jsou nejen montované domky

Montované dřevostavby, modulární výstavba i jednoduché mobilní domky vám nabídnou efektivní řešení, které bude rychlé a cenově přijatelné. Modulární výstavba umožňuje dům dodatečně zvětšovat či upravovat podle momentálních potřeb rodiny.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Základní modul menších domů si můžete nechat přivézt hotový na korbě náklaďáku. Pokud vám to stále připadá složité, zvolte mobilní dům na kolečkách.

Konstrukční panely, případně ucelené moduly jsou sestavené na míru z různých materiálů (dřevo, ThermoWood, lisovaná sláma, ocel, trapézový plech, lehký keramický beton) a mají zpravidla už z výroby vytvořené otvory pro okna, dveře, kompletní elektroinstalaci a vzduchotechniku.



Čím méně se do konstrukce zasahuje na místě, tím je výstavba rychlejší, přesnější a energeticky efektivnější. V případě montovaných dřevostaveb lze dosáhnout i úrovně pasivního domu.

Dopravní kontejnery

„Je to dobrodružství jako na moři / uzamykati se v laboratoři…“ Tyto zvukomalebné verše najdete v básnické skladbě „Edison“, kterou napsal Vítězslav Nezval na podzim 1927. Zcela jiným dobrodružstvím je ovšem bydlení v námořním dopravním kontejneru. I když, je to ještě dnes dobrodružství? Vlastně jde o prověřenou variantu levného alternativního bydlení.

Díky velmi nízké pořizovací ceně námořní kontejner představuje nejen ekologickou alternativu, ale také lákadlo pro podnikavé obchodníky. Jeho výška se pohybuje od 197 do 270 cm, šířka od 209 do 235 cm, standardní délky jsou přibližně šest nebo dvanáct metrů.

Kvalita může být velmi rozdílná a od ní se odvíjí také cena. Použitý dvanáctimetrový kontejner lze při troše štěstí pořídit v českém bazaru již za 30 nebo 40 tisíc korun, za obytný kontejner však zaplatíte rozhodně více než 50 000 Kč.

Stále to ovšem bude skvělá cena pro levný start do života. Obchod s obytnými kontejnery nejvíce kvete v Číně. Tam lze sehnat nový obytný kontejner, který je už vybaven v moderním západním designu. Jeho vyjednávací cena je pochopitelně ve vyšší kategorii, počítejte zhruba 200 až 400 tisíc Kč.

Hlavní nevýhodou bydlení v kontejneru je, že po vložení tepelné izolace a vnitřního pláště zůstane interiér opravdu úzký. Proto se jako logické řešení nabízí propojit více kontejnerů a rozšířit prosklení, případně základní modul nezatepleného kontejneru rozřezat a použít jen jako polotovar pro vlastní výstavbu.

Tím ovšem probudíte dosud spícího „úředního šimla“. Z pohledu českého stavebního zákona je obytný námořní kontejner výrobkem plnícím funkci bydlení (který žádné schválení stavebního úřadu nevyžaduje), zatímco atypický dům složený z více kontejnerů se již stává běžnou stavbou, kterou je nutné řádně ohlásit a vyčkat na vydání územního rozhodnutí.

Sázka na jistotu

Pokud hodláte vsadit na dražší, ale přece jen léty prověřené tradiční pojetí, nabízí se vám technologie montované dřevostavby. Její panely tvoří pečlivě zateplený „sendvič“ se všemi potřebnými otvory a instalacemi.

V současnosti není problém sestavit z těchto panelů hrubou stavbu domu během tří týdnů. Díky kvalitní tepelné izolaci dosáhnete bez potíží na nízkoenergetický, případně i pasivní standard.

Lehký keramický beton tvoří základ modulů Technos, z nichž postavíte hrubou stavbu za jediný den. Levná a variabilní výstavba, opláštění dřevem.

Klasickým postupem je stavebnice pečlivě připravená již v továrně. Prefabrikované panely se všemi funkčními výřezy se odvážejí na stavbu, kde z nich realizační firma během několika hodin poskládá masivní celodřevěnou konstrukci. Na tu se aplikují okna, dveře a veškeré instalace přesně podle projektu.

Kompletní realizace stavby na klíč ve vysoké kvalitě by měla být hotova do čtyř měsíců. Je ovšem možný i jiný postup, například sloupková konstrukce, která se do konečného tvaru montuje až na místě stavby (americká technologie Two by Four).

Tento postup výstavby je pracnější, trvá déle, ale může přinášet rovněž vynikající výsledky. Přijde vám vhod v případě, že si nejste jisti některými detaily stavby. Umožňuje do poslední chvíle přizpůsobit řešení na míru.

Ať už zvolíte jakoukoli technologii montované dřevostavby, jistotu kvalitního provedení vám může zprostředkovat Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) – profesní organizace, která sdružuje firmy prověřené certifikací Dokument národní kvality.

Ať žije ekologie

Chcete bydlet zdravě v souladu s přírodou? I to vám dokáže splnit modulová výstavba. Příkladem budiž koncept Natura Space, který vznikl na severu Čech před deseti lety. Domy stavěné tímto systémem jsou založeny na zemních vrutech a základový rošt domu tvoří modřínové trámy, jež jsou součástí konstrukce. Životnost modřínových trámů je přes 80 let a po celou tuto dobu nevyžadují žádnou další údržbu.

Existuje prostorný a pohodlný „mobilheim“? Posuďte sami, jestli splňuje vaše nároky například domek Family 12×4 metry.

Domy Natura Space využívají dnes již tradiční americkou technologii SIPs (Structural Insulated Panels), která je učena především pro výstavbu nízkoenergetických domů (jádro panelu z expandovaného polystyrenu, plášť z OSB desek). Základ stavby zde tvoří plně vybavené prefabrikované jádro se všemi potřebnými instalacemi.

Domy jsou projektovány tak, aby dosahovaly optimálních tepelných zisků ze slunečního záření a umožňovaly úpravy ve stylu „rostoucího domu“ i za plného provozu domácnosti. Technologie zakládání na zemních vrutech ve spojení s modulovou výstavbou je natolik pružná, že to umožňuje.

Další zajímavé články a návštěvy najdete v časopise Domov.