Chatka, kterou oceníte nejen v době covidové. Má 12 metrů čtverečních

Kvůli zavřeným hotelům by si asi mnohý z nás přál mít dnes alespoň malou chatu na horách, odkud by mohl vyrážet třeba na běžky. Nejen pro dobu covidovou je tak určená chatka Tiny House Done, kterou navrhlo studio DDAANN.