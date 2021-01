Svůj vysněný dům si našli v čekárně u lékaře. A jsou nadšeni

Majitelé bytu v centru metropole se nechtěli stěhovat, zejména když jej pečlivě zrekonstruovali. Jenže náhoda nikdy „nespí“, a tak došlo na návštěvu lékaře a z dlouhé chvíle v čekárně i na listování v časopisech.

„Už mám svůj věk, tak jsem se objednal na preventivní vyšetření k urologovi. V čekárně seděla spousta lidí, hlavně starších, tak jsem začal listovat časopisy, které tam měli. V jednom z nich jsem uviděl inzerát na krásný dům, který mi okamžitě padl do oka. Jeli jsme se na něj podívat a hned jsme věděli, že dům musíme mít,“ vypráví se smíchem majitel.

Dům i jeho okolí se díky použitým materiálům snadno udržují.

Pořízením již postaveného domu přeskočili majitelé nemovitosti několik kroků jako projekt, výstavbu domu i čekání na dokončení. Během pár týdnů se mohli stěhovat do nového domova na okraji obce blízko přírody.

Dům, konkrétně unikátní a pro Česko atypický druh ekologické dřevostavby, navrhla rakouská firma Griffner Haus. Na první ani druhý pohled byste nepoznali, že máte před sebou dřevostavbu.

V technické místnosti si majitelé nechali pro zajímavost odkrytý kus zdi: jde o 30 cm širokou stěnu, s vlisovanou pěnou a dřevěnými hoblinami pomocí páry bez lepidel, která je zateplena korkem s izolační fólií. Dům je zajímavý svými dřevem obloženými podhledy v dolním patře v kombinaci s vláknocementovými cembritovými deskami.

Výhodou místa je jeho výborná dostupnost do Prahy, kam majitelé dojíždějí nejen za prací, ale i společenským životem. „Kousek od nás máme zastávku vlaku, který nás doveze do centra Prahy. Můžeme si tak v klidu vyrazit do divadla, dát si skleničku a užít si romantickou cestu po železnici,“ pochvalují si.

V interiéru vítězí volnost

Dům tvoří dvě světlá patra. Architekti jej navrhli tak, aby vzbuzoval dojem co největší svobody a vzdušnosti. Přízemí tvoří rozlehlý obývací pokoj s dominantními dřevěnými trámy, který je propojen s velkorysou kuchyní a velkou vstupní místností. Zároveň z něj můžete rovnou vejít na terasu orientovanou na jihozápad.

Majitelé by rádi terasu časem přeměnili na speciální zimní zahradu, a to bočně zasklenou pergolu s horní výsuvnou markýzou, aby v ní mohli trávit více času i během chladných večerů. Dále tu mají dvě pracovny, které lze zavřít posuvnými dveřmi.

Horní patro rozevírá ložnice s posezením ve fuchsiových křeslech, která volně přechází v koupelnu, z vany i sprchy máte přes velkoformátová okna výhled přímo do zeleně. Z prostoru lze projít na druhou, horní terasu s téměř bezúdržbovou dřevoplastovou podlahou imitující dřevo. V patře najdete také oddělený pokoj pro hosty, druhou menší ložnici a samostatnou koupelnu.

Z předchozího bydlení si majitelé přivezli obrazy a své oblíbené doplňky, například policovou stěnu do obývacího pokoje dovezenou z Asie. Většinu nábytku, jako vybavení kuchyně nebo šatní skříně, si nechali vyrobit na míru.

Dávají přednost přírodním materiálům, hlavně dřevu, ze kterého mají také podlahu v horním patře. Nicméně se nebojí ani kombinace s barevnými doplňky. V přízemí zvolili na podlahu kvůli praktičnosti a častým přechodům do zahrady moderní velkoformátovou dlažbu s podlahovým vytápěním.

Soukromí chrání žaluzie

Příjemné klima v domě zajišťují motoricky ovládané venkovní žaluzie od českého výrobce stínění Climax. „Žaluzie byly ta nejlepší volba. V létě nepotřebujeme klimatizaci, v noci je zatáhneme a máme naprosté soukromí. Zabudované schránky pod fasádou nám nebrání ve výhledu ven a žaluzie zatahujeme přes dálkový ovladač. Tím však naše obliba v chytrých technologiích končí, máme rádi jednoduchá a efektivní řešení,“ popisují majitelé.

Během chladných měsíců naopak nechávají přes den žaluzie na všech oknech vytažené, aby se do domu dostalo maximum slunce a celý se prohřál.

Tím získávají nejen dostatek denního světla, ale také ušetří náklady za vytápění. I přes velikost domu si pochvalují nízké náklady za energie, které jsou nižší než v původním bytě.

Vana v prostoru nabízí nádherný výhled do okolí.

Na rozlehlé zahradě si užívají nejen dovádění s pejskem, ale s radostí se věnují také pěstování rajčat, dýní a bylinek. Pohodu jen občas naruší míček, který k nim náhodou dopadne z přilehlého golfového hřiště.

Díky rozkvetlým sakurám se každé jaro promění severní část zahrady v malý růžový ráj. Zvelebování zahrady se chtějí majitelé postupně více věnovat, v plánu mají vysázet další různorodé dřeviny.

Nepřehlédnutelným prvkem zahrady je cedr v obrovském betonovém květináči vedle dolní terasy. Kromě toho mají venku ještě menší mobilní domek pro návštěvy, v němž nechybí postel ani vlastní sprcha.

Zahrada se stala i místem pro setkávání s rodinou, přáteli i sousedy. „Vlastně teď žijeme mnohem víc společensky. Ve městě každý po práci pospíchá domů, kde se zavře v bytě a chce mít svou chvilku klidu. Teď si užíváme čerstvý vzduch a máme mnohem víc návštěv, nebo jsme každou chvíli pozvaní na oslavu narozenin k sousedům na jejich zahradu. Jsme si tady nejen s přírodou, ale i s lidmi víc nablízku a už bychom rozhodně neměnili,“ uzavírají svůj příběh majitelé.