Přes mobil se podíváte do trouby, malou pračku dostanete pod umyvadlo

Výrobci se snaží pomoci třeba kulinářským nadšencům, jejichž počet stoupá i díky celé řadě televizních kuchařských pořadů. Se světovou novinkou přišla značka Miele, která u nové pečicí trouby generace 7000 (jen za design získala tato řada šest ocenění Red Dot Design Award 2019) přinesla funkci TasteControl.

Funkce TasteControl: na konci procesu vaření se dvířka trouby otevřou a vnitřní prostor se rychle ochladí. Chléb neztmavne kvůli zbytkovému teplu.

Díky ní nehrozí přepečení a tím i vysušení jídla na konci vaření. Znáte to: pečeně je hotová, trouba se sama vypne (nebo ji vypnete vy), ale vlastní servírování musí počkat, protože na stůl přichází teprve polévka. Nebo se čeká na návštěvu, která je ještě na cestě. Jenže zbytkové teplo „pracuje“ dál a pečeně se vysuší.

TasteControl tomu dokáže zabránit: lehce pootevře dvířka trouby a chladicí ventilátor žene horký vzduch ven. Během pěti minut teplota klesne přibližně o 100 °C, poté se dvířka trouby automaticky zavřou, aby jídlo zůstalo dostatečně teplé. Dokonce, pokud by čekání na stolující trvalo delší dobu, teplota pečicího prostoru se sama zvýší na požadovanou úroveň.

Kontrola přes mobil

V záplavě funkcí, které jsou spojeny s použitím chytrých telefonů, nelze samozřejmě přehlédnout kameru instalovanou přímo do trouby. „Stav“ připravovaného pokrmu si tak můžete zkontrolovat přímo ve svém mobilu. Už před dvěma roky se objevila integrovaná HD video kamera v troubě Watch&Touch od italské značky Candy. Na dálku i přímo v kuchyni, aniž byste museli otevřít dvířka trouby, tak můžete sledovat proces pečení.

Značka Miele tuto možnost letos ještě zdokonalila, když se jí podařilo umístit kameru i do trub, které jsou vybavené pyrolýzou pro čištění spotřebiče. Kamera tak „přežije“ i samočisticí proces, kdy se vnitřek trouby zahřívá až na 440 °C.

Funkce FoodView přenáší záběry z trouby do chytrého telefonu nebo tabletu v HD kvalitě. Nemusíte být tak ani v kuchyni, ale třeba si užívat sluníčko s dětmi u bazénu. Snadno si zkontrolujete, co dělá vaše kuře nebo chléb v troubě. S pomocí telefonu můžete změnit teplotu či program.

„Je to taková příjemná hračka, jste třeba s přáteli někde v hospodě a můžete se pochlubit, co vás čeká u nedělního oběda. Nebo si ověříte, zda už musíte skončit na golfu a pospíšit si domů,“ komentuje s úsměvem funkci FoodView Tomáš Abraham, ředitel českého zastoupení značky Miele.teplé.

Čas a centimetry rozhodují

„Úspory energií a vody u praček už nejsou tím hlavním lákadlem, lidé dnes bojují hlavně s nedostatkem času, proto jsou tak důležité programy, které zkracují potřebnou dobu třeba na vyprání prádla,“ říká Martina Křižáková zastupující značku Candy.

Sušička Candy GrandÓ Vita má hloubku pouze 46,5 cm.

Velký úspěch tak mají pračky z řady Bianca vybavené funkcí Zoom. Ta zkrátí jakýkoliv prací cyklus v nabídce praček na 59 minut, prostřednictvím wi-fi a mobilní aplikace Simply Fi můžete pračky ovládat na dálku. Pračka reaguje také na hlasové pokyny, zatím jen v angličtině.

Někdo ovšem nebojuje ani tak s časem, jako s místem, kam pračku nebo sušičku umístit. Candy jako jediná značka na trhu nabízí variantu mělké pračky a sušičky. Nejmenší pračka na trhu Aquamatic má rozměry pouze 70×51×45 cm, zvládne vyprat čtyři kilogramy prádla. Díky těmto rozměrům se vejde třeba i pod umyvadlo v koupelně. Kromě malých bytů si ji lidé pořizují i na chaty nebo chalupy, aby nemuseli převážet prádlo na vyprání domů.

Také úzké sušičky na trhu jen tak nenajdete, výjimku představuje sušička GrandÓ Vita GVS4, která má hloubku pouze 46,5 cm (85×59,5×46,5). Má také unikátní konstrukci nádoby na kondenzovanou vodu: zásobník pro ni je umístěný ve dvířkách sušičky, takže hned vidíte, zda je nutné jej vyprázdnit.

Pokud se vám nevejde do bytu obojí, tedy pračka i sušička, můžete sáhnout po „pračkosušičce“ s hloubkou pouze 40 cm (85×60×40 cm). Vypere najednou šest kilogramů prádla, usušit najednou zvládne čtyři kilogramy. Při vyměřování vhodného prostoru však nezapomeňte na to, že potřebujete i místo pro přívodní hadice na vodu a odpad, případně že uváděná hloubka nepočítá s vypouklými dvířky.

To však platí i u spotřebičů s hloubkou 60 cm, pokud byste třeba chtěli pračku či sušičku umístit do vestavné skříně v chodbě nebo do skříňky v kuchyni, musíte vždy počítat s pár centimetry navíc.