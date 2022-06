Krb zbourali, palubky přetřeli. Proměna haly majitelce vyrazila dech

Šestá řada pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, navazuje tematicky na předchozí série, ve kterých tvůrci sledují zařizování interiérů v nejrůznějších stylech. Tým designérů s herci Janou Strykovou a Romanem Zachem provázejí majitele bytu od fáze „to se mi líbí“ až k fázi „tady je mi dobře“.

Paní Otýlie žije v domě, který v 80. letech modernizovala spolu se svým manželem a za přispění celé rodiny. On byl šikovný zedník a kutil, ona kreativní mladá žena s fantazií. Otýlie sice ovdověla, ale stále je tou ženou se spoustou nápadů.

V dvougeneračním domě je původní velká vstupní hala, která pohodlně sloužila všem obyvatelům. Její vybavení ale již dosloužilo a Otýlie proto plánuje velkou přestavbu.

Ráda by se zbavila nevyužívaného krbu, staré dlažby na podlaze a modernizovala by schodiště. Původní linoleum by chtěla nahradit masivním dřevem. Problémem jsou také tmavé palubky na stěnách a celém stropě.

V hale by si nově přála mít velkou šatní skříň, zrcadlo a posezení. Celý prostor bude nutné barevně sladit a prosvětlit. Jediné, co by mělo zůstat, jsou původní dřevěné interiérové dveře a dřevník. Náročného úkolu se ujala designérka Petra Indruchová.

Hala je po proměně úplně jiná. Je moderní, prosvětlená a působí vzdušně. Časově nejnáročnější bylo bourání krbu a odstranění původní dlažby. Nyní je na podlaze mrazuvzdorná, velkoformátová dlažba ve světle šedé.

Ve stejném odstínu je natřená kovová konstrukce zábradlí a původně tmavé palubky. Stupnice schodiště i okenní parapety jsou z masivního dřeva. Celý prostor výrazně prosvětlily bíle vymalované stěny.

Krb nahradila šikovná bílá skříň se zrcadlovými dveřmi a dvěma spodními zásuvkami. Razantní změnou prošlo zábradlí. Návrhářka odstranila dřevěnou výplň, kterou nahradila výpletem z kovových lanek. Ta provlékla původními otvory. Díky otevřenému zábradlí velkorysý prostor haly krásně vynikl.

Na svém místě zůstal původní dřevník, který má nyní modernější vzhled. V patře se topí krbovými kamny, a tak se dřevo stále hodí. Centrální osvětlení poskytuje minimalistický kruhový lustr. Intimní osvětlení zvládne LED pásek v prostoru nad skříní a nástěnné lampičky. K posezení slouží dvě křesílka. Vešel se i menší odkladný stolek. Stěny oživily fotografie ze života rodiny.

Otýlie je z proměny dojatá. „Dojmy jsou tak silné, že ztrácím slova. Je to takové překvapení,“ říká spokojeně.