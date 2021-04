Kuchyň mají na terase. Šílený plán mladých manželů je geniální

Čtvrtá série pořadu Bydlet jako…, kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.



Honza s Katkou si pro sebe zrekonstruovali patro v dvougeneračním domě prarodičů. Svůj obytný prostor chtějí rozšířit o nevyužívanou terasu s krásným výhledem na Prahu.

Kuchyň nebude venkovní, ale klasická. Terasu obezdí a zastřeší otevřeným krovem. Současně počítají i s malou lodžií. Příjemný výhled zůstane zachován díky prosklení.



Ihned na začátku vstoupila do projektu designérka Petra Indruchová. V době, kdy Honza běhal po úřadech a sháněl potřebná potvrzení, mohla Petra společně s architektem ovlivňovat umístění odpadů, rozvodů, zásuvek a výšku parapetů.

Katka si přeje kuchyni, která by měla hodně denního světla a převažovaly by v ní přírodní prvky. Líbí se jí bílá a světlé barvy. Radost by jí udělaly španělské vzory, mozaika na dlažbě či obkladech.

Honza touží po velké kuchyňské lince a pořádném jídelním stolu. Na přestavbu i na vybavení a zařízení kuchyně s malou lodžií mají mladí manželé připravených 400 tisíc korun, ale pokud bude potřeba, jsou rozhodnuti si vzít úvěr.

Po přestavbě terasy na obytnou místnost s lodžií a zařízení nově vzniklého prostoru je místo naprosto k nepoznání. Místnost má ze tří stran okna a díky tomu je velmi světlá. Současně se z ní vstupuje také na nově vytvořenou lodžii. Přiznaný krov je zateplený, zdobí jej trámy a celý strop je podbitý palubkami natřenými bílou lazurou.

Kuchyni vládne velkorysá linka do tvaru písmena U s varnou deskou, dřezem a myčkou. Sestava v jemném krémovém odstínu s pracovní deskou v dekoru dřeva nemá horní skříňky. Ty nahrazují dvě dlouhé bílé police.



Výsuvný odsavač par je zabudovaný v zádech linky. Na spodní skříňky navazují vysoké vestavěné spotřebiče: sporák, mikrovlnná trouba a lednička. Ve zbývajícím prostoru je rozkládací jídelní stůl se čtyřmi židlemi. Okna stíní rolety.

Na podlaze je vinyl, který odkazuje na španělskou mozaikovou dlažbu. Na lodžii je světle hnědá dlažba. Stěna bez oken je vymalována světlemodrou barvou. Místnost vytápí podlahové topení a osvětluje kartónový lustr. Na lodžii se vešlo menší posezení se stolkem a dvěma židlemi a gril.

Celá přestavba vyšla na 750 tisíc korun. Bez úvěru se manželé neobešli. Investice se ovšem vyplatila. Výsledek je skvělý a Honza s Katkou mají z nové kuchyně velkou radost.