Prokletá předzahrádka. Z oken létají nedopalky, z terasy je smetiště

Před pěti lety jsme za Prahou koupili byt s předzahrádkou, na kterou je vstup posuvnými dveřmi z obývací kuchyně. Vchází se na terasu, pak máme trávník a kolem plotu záhonky. Dětem jsme napustili bazén, grilujeme a večer občas posedíme.

Sousedům se to nelíbí. Prý jsme hluční, děti výskají a gril smrdí. Snažíme se po 22. hodině mluvit potichu, ale občas se zapomeneme a hlasitě se zasmějeme. To ovšem i ostatní sousedé, kteří nad námi mají balkony. Když se ozve hlasité: „Ticho!“, raději se přesuneme do obýváku.

Zjevně z tohoto důvodu nám sousedé začali anonymně škodit. Na zahradu nám odhazují odpadky všeho druhu, na terase máme cigaretové nedopalky atd. Nepořádek – někdy i okraje od pizzy – padá i na sušák s vypraným prádlem, ale i na nás, když na terase sedíme.

Markýzu jsme zatím nepořídili, bojíme se, že by nám vzplála. Vrcholem byly děti, které na nás plivaly. Zřejmě si krátily dlouhou chvíli. Stěžovali jsme si na schůzi SVJ, ale snesla se na nás kritika, tak jsme se raději stáhli.

Máme nějakou šanci tuhle sousedskou válku vyřešit?