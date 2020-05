Italský zpěvák Mattioli žije 21 let v Česku. Rodinné štěstí mu nevydrželo

Rodinný domek s velkou zahradou mu padl do oka hned v prvním okamžiku, kdy ho uviděl. „Rodina mé manželky Lenky je z Prachatic, proto jsme hledali něco poblíž. Když se naskytla koupě tohoto nového domu, neváhali jsme. Přesně splňoval naše požadavky. Vevnitř to bylo velmi útulné, venku krásná zeleň a kolem nádherná příroda. Prostě můj sen,“ prozradil lámanou češtinou Davide.



Interiér si ale předělali k obrazu svému. „Chtěli jsme to mít v zámeckém stylu, všechno jsme vybírali společně, měli jsme jasnou představu o tom, co chceme, a udělali si své království tak, jak jsme si vysnili,“ dodal zpěvák.

V přízemí je prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní, pokoj pro hosty a sociální zařízení s koupelnou. V prvním patře je ložnice, dětský pokoj a opět sociální zařízení s koupelnou. „Můj nejkrásnější koutek, kde jsem nejraději, je obývák. Je tam klavír, na který hraji a k tomu zpívám. To je pro mě ten nejlepší relax,“ prohlásil.

Čas rád tráví také na zahradě, kde nechybí venkovní posezení a gril. Vizitkou je vzorně posekaný trávník. „Víte, jaká je to dálka, než to celé posekám? Měřil jsem to. Nachodím u toho skoro pět kilometrů,“ uvedl s úsměvem Davide.



Na rozdíl od řady svých kolegů, kteří si u svých příbytků nedokážou představit život bez bazénu, on se bez něj v pohodě obejde. „Neužili bychom ho. V květnu je ještě zima, v červenci jezdím pravidelně na měsíc do Itálie a září už také není nejteplejší. Kvůli dvěma měsícům, červnu a srpnu, to fakt nemá cenu. Bazén tu není a nikdy ani nebude. Je to zbytečné,“ pokrčil rameny zpěvák.

Přestože je v domě téměř všechno nové, plánů do budoucna má Davide víc než dost. „V obýváku budu tapetovat a v jednom z pokojů bych si chtěl udělat takový fitness kout. Studio nebo pracovnu určitě ne, to mě neláká, protože s počítačem stejně neumím,“ přiznává Mattioli.

„A na zahradě chci zasadit pár ovocných stromů. A pěstovat okurky, rajčata. Jen skleník u mě nehrozí. Takový zahrádkář opravdu nejsem. Zatím tu mám jen mátu,“ uvedl Davide, který si život v Čechách nemůže vynachválit.

„Žiju si tu svůj sen. Miluju to tady. Je to úžasný. Cítím se tu jako doma. Vždyť jsem tu strávil polovinu svého života. I tady v obci, kde máme dům, jsou skvělí lidé. Vzali mě za svého... Když mám volno, chodím do lesa na houby, tady rostou hodně, je tu klid, čistý vzduch. Báječné místo. Jediná nevýhoda je, že je to daleko od Prahy,“ prohlásil.

Do rodné Itálie se vrací jednou za tři měsíce. „Pocházím z města Fano ve střední Itálii. Vždycky je to svátek. Sejde se celá rodina, nádherné setkání. Ale natrvalo už chci zůstat v Čechách,“ má jasno.

Jediné, na co si horkokrevný Ital dosud nezvykl, je zdejší zima, která zvláště na Prachaticku bývá tuhá a dlouhá. „Tak ta mi tedy hodně vadí. To trpím. Když je minus osmnáct, brrr. Vždycky se strašně moc těším na léto,“ poznamenal Mattioli.

S manželkou Lenkou, s níž má tříletého syna Sebastiana, se však rozešel a v domě zůstal sám. „Prožívám moc smutné období, všechno mi je tu připomíná. Ty vzpomínky mě zabíjejí... Ale prodávat to nebudu. Zůstanu tu, abych mohl být co nejvíce se synem, který žije s matkou kousek odtud. Začínám zase od nuly... Snad čas rány alespoň trochu zahojí. Ale nevím... Je to ve mně, bolí to moc,“ povzdechl si zpěvák.