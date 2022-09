Kamila Nývltová bydlí v 2+kk ve Vysočanech. Nejraději je v kuchyni

Po několika epizodách v různých pražských podnájmech se na své poslední nájemní štaci rozhodla pro vlastní bydlení. „Po rozchodu jsem bydlela sama a stěhování jsem měla dost, chtěla jsem do svého. Hledala jsem novostavbu, ale něco, co už je hotové, ne projekt, proto mi padl do oka tento byt. Zařizovali ho mladí lidé, kteří chtěli jít do většího, a mně jeho rozměry vyhovovaly. Z původního vybavení jsem ponechala jen kuchyňskou linku. Během používání jsem přišla na spoustu nedostatků, problémem je zejména malá lednice,“ povzdechla si muzikálová diva.

Snem zpěvačky je obrovská profesionální kuchyň, v níž by mohla péct. Během covidu, když z uměleckého hlediska nebylo do čeho píchnout, se totiž vrátila k rodičům do Krkonoš a začala se věnovat svému koníčku, cukrařině.

Postupem času se dostala na profesionální úroveň a začala své výrobky prodávat. Vedle klasických koláčů, makronek a buchet si troufne i na svatební a narozeninové dorty. Jen s ukládáním zásob je potíž, mouka, cukr a další ingredience ve velkém zabírají spoustu místa, a tak má většinu z nich uskladněnou právě u rodičů.

Na přípravu většího množství výrobků si pak v Praze najímá profesionální kuchyňské prostory. Na podzim jí vyjde i Sladká kuchařka o pečení, kde bude 31 receptů, které by měl zvládnout i amatér, ale s vynikajícím výsledkem. Její vlastní cukrovinky jsou k vidění i objednání na Instagramu na účtu Homemadebykamila, ale v nejbližší době se chystají i e-shopové stránky, kde budou k dostání sladkosti, kniha a zástěry podle jejího návrhu.

Byt plný andělů

Alespoň na oblečení je v bytě úložných prostor dostatek, Kamila nechala hned po nastěhování udělat skříně na míru v předsíni i ložnici. Ložnici i obývací pokoj zdobí její fotografie z kalendáře 2017 od Petra Kozlíka, který se dělal v Egyptě.

Vedle obrazů najdeme v bytě i spoustu andělů, což je u mladých umělkyň opakující se motiv, a zpěvačka je jednou z jejich sběratelek. Často je dostává od fanoušků na vystoupeních nebo jen tak pro radost od kamarádů. Výjimkou je soška hlavy, kterou dostala od Lucie Bílé za premiéru Aidy v Hudebním divadle Karlín.

Velkým benefitem bytu je poměrně rozlehlý balkon, který má v současné době jednu nevýhodu. „Začali tu zase stavět další blok, tak je tu rachot a prach,“ posteskla si zpěvačka. „Na posezení u stolu teď můžeme zapomenout, stejně jako na kytky, které tu chci zasadit. Alespoň konvičku už mám připravenou,“ směje se.

Může se pořádně cachtat

Do poměrně velké koupelny se vedle vany vejde i pračka se sušičkou a i s barevným provedením je současná majitelka spokojená. „Naštěstí v ní nebyly žádné barevné výstřelky a nemusela jsem to předělávat, to by vyšlo draho,“ pochvaluje si. Co naopak změnila úplně, byl obývací pokoj.

„Před pár dny mi přišel nový nábytek a celý jsme ho předělali, vymalovali, přece jen tu mám často svou fenku, a ta tu občas nějakou tu čmouhu udělá. Není tu pořád, během covidu si zvykla na volnost v zahradě u našich, a když se skoro po dvou letech vrátila sem, nebylo to ono. I když s ní trávím i hodiny na procházce u nedaleké Rokytky, přijdeme domů a šla by zase. Tak sem jezdí spíše na návštěvu a já tu mám alespoň její obraz,“ objasnila zpěvačka, která letos v létě vyrazila na evropské turné se skupinou Two Steps from Hell.

A jak to vidí Kamila s bydlením do budoucna, až přijdou děti? „Přiznám se, že obligátní domeček za Prahou nevylučuji,“ směje se. „I když ideální varianta je asi mít byt v Praze a dům mimo. Možná by ten domeček mohl být i u nás v Podkrkonoší. Ale to dojíždění... No, nechám tomu volný průběh a uvidíme,“ uzavírá.