Cvak a je hotovo. Terasa může být bezúdržbová a zároveň odolná

Známé pořekadlo říká: Nečekej, až se zima zeptá, cos dělal v létě. Platí to ale i obráceně. Také na léto je potřeba se připravit. I když to není úplně přesné. Na léto je totiž potřeba se hlavně těšit. Teplé dny mohou být plné zážitků, pohody u vody a cestování. Co si ale přinést vůni lákavých dálek k sobě na zahradu? Co říkáte třeba na takové Španělsko? S terasami na míru od značky EXTERPARK, které v Česku nabízí firma ALBIXON, se okolí vašeho domu promění v pláž u Středozemního moře. Odolná prkna přitom vydrží i středoevropské tuhé zimy. Terasy jsou elegantní, kvalitní, jejich údržba je snadná, a především pasují na skutečně každou zahradu.

Padne jako ulitá

Každá zahrada je jiná. Někdy je trochu do kopce, někdy je na ní bazén s ne úplně tradičním tvarem. Ale ať už je jakákoliv, lze na ni snadno napasovat i vhodnou terasu. Široký sortiment terasových prken a jejich zakončení EXTERPARK totiž umožňuje vytvořit téměř jakýkoliv tvar. Není problém ani ponechat uprostřed terasy strom – třeba letitý olivovník, po kterém jste roky toužili, nebo vzrostlou okrasnou borovici, která poskytuje příjemný stín.

„Zajistíme kompletní realizaci terasy, ale stejně tak je možné u nás koupit jen samotná prkna. Díky patentovanému click&clack systému uchycení je případná výměna prkna snadná a rychlá,“ popisuje výrobky značky EXTERPARK Jiří Sixta, produktový manažer společnosti ALBIXON.

Design bez jediného kazu na kráse

Patentovaný click&clack systém má i další výhodu. Ta možná není na první pohled patrná, ale je víc než praktická – stejně jako u interiérových podlahových systémů. Terasy na míru totiž nepotřebují jediný hřebík ani šroubek. Prkna díky chytrému systému prostě jen „zacvaknete“ do hliníkových profilů.

Minimalistické mezery teras EXTERPARK zamezí zapadnutí cenností a současně zaručí propustnost vody

Přírodní vzhled španělských teras je decentní a přirozený, zároveň však odpovídá moderním trendům. Na výběr je hned šest barevných odstínů, takže si vybere každý – jak ten, kdo rád chodí po písečných plážích, tak ten, kdo má raději tmavší barvy.

Terasy EXTERPARK z nabídky ALBIXON jsou kromě toho příjemné na dotek a díky chytrému materiálu je zcela vyloučeno riziko zadření třísky. Příjemné a bezpečné pro bosé nohy jsou rovněž minimalistické mezery. Ty zamezí zapadnutí cenností, ale současně zaručí propustnost vody. Bát se nemusíte ani letního skotačení u bazénu, prkna totiž nekloužou.

Každoroční údržba? S touhle terasou ne

Na zahradě se má relaxovat, dřiny by mělo být co nejméně. Také proto jsou terasy EXTERPARK vyrobeny z bezúdržbového materiálu, který je odolný vůči znečištění. Prkna není potřeba ani natírat nebo olejovat, jsou odolná vůči UV záření.

Materiál je léty prověřený. Však má jejich španělský výrobce více než 45 let zkušeností v oboru. Prknům nevadí ostré středomořské slunce, zvládnou proto hravě i to české. „Pokud se přeci jen něco stane a některé z prken se poškodí, zákazníky potěší snadná výměna i pohodlný přístup pod terasu,“ říká Jiří Sixta, produktový manažer společnosti ALBIXON.

Terasovým prknům EXTERPARK, které v Česku nově nabízí prodejce ALBIXON, nevadí ostré středomořské slunce, zvládnou proto hravě i to české

Pohodu na terase si navíc můžete užít klidně i ve větší společnosti. Grilování se všemi sousedy? Proč ne. Terasa jako taneční parket? Samozřejmě. Ať tančí všichni. Konstrukce má nosnost až 4000 kg/m2. Nezní to skvěle? Sice je momentálně ještě zima, ale už teď je ten správný čas těšit se na pořádné španělské flamenco na vaší nové terase.