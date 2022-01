MasterChef Roman Staša bydlí v Praze v luxusním loftu

Už vchod do domu a chodba dávají tušit, že dům je jedinečný – převažuje beton a industriální prvky. Ve stejném duchu je zařízen i krásný loft, ve kterém nás Roman přivítal. Velký, prosvětlený prostor zaujme už od vchodových dveří.

Obývací místnost je propojena s kuchyní a pracovním koutem, celá přední stěna je prosklená a místnost je díky tomu velmi vzdušná a krásně prosvětlená.

„Ten byt není úplně standardní, nazval bych ho spíše studiem či ateliérem,“ vysvětluje Roman, kterého i nyní, po skončení soutěže, můžeme vídat v ranním vysílání Snídaně s Novou.

„Mě zaujal na první pohled, pocházím z velkého domu, kde měl každý svůj prostor, proto jsem hledal něco v podobném duchu. Když jsem v sedmnácti letech odešel kvůli hokeji ze Zlína do Brna a byl nucen bydlet na kolejích v malé místnosti s mikrovlnkou na chodbě, byl to pro mě šok. Později jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem vystřídal několik pronájmů a mou podmínkou byl vždy velký prostor a také terasa. A samozřejmě dobře vybavená kuchyň, vaření pro kamarády mě vždycky bavilo,“ vzpomíná.

Kuchyň, kterou má v bytě nyní, byla součástí výbavy od původní majitelky a Roman ji plánuje předělat. Linka má velkorysé úložné prostory, ale místa na přípravu jídel už tolik není. Pracovní pult se proto bude prodlužovat a v plánu je i větší lednice a stůl z přírodního dřeva. Vaření v ní si prozatím Roman stejně moc neužije, je zavalen prací a je tomu rád.

„Po vítězství v pořadu jsem dostal několik nabídek na otevření vlastní restaurace, ale po delší úvaze jsem zjistil, že by to nebylo pro mě. Jsem trochu bohém a jsem rád sám sobě šéfem. Takže jsem založil vlastní projekt jménem Bezadresy, což je mimo jiné privátní vaření u lidí doma. Přijedu, uvařím čtyřchodové menu, a když je zájem, ty lidi to i naučím vařit. Popravdě doufám, že se přidají, vařit sám pro deset lidí je celkem makačka,“ směje se.

„Nejnáročnější je nákup surovin, nesmí se mi stát, že mi něco chybí, to už na místě nevyřeším,“ vysvětluje Roman. „Cenově to není myslím nějak nadsazené, jsem obyčejný kluk z malého města, nechci vařit jen pro ‚smetánku‘, objednávají si mě i lidé do malých panelákových kuchyní, nic není problém, vždycky si poradím. A nikdy se mi nestalo, že bych si s klienty nesedl nebo byl jakýkoliv problém. Jen je pokaždé zklamu, že nemůžu pít alkohol, řídím si sám.“

Stěhoval i nábytek

Sedačka z broušené kůže je v bytě nová a svým tvarem oddělila obývací část od té kuchyňské. Za tím účelem byla ostatně pořízena i velká květina a malá vinotéka, protože na víno si Roman potrpí.

„Televizi bych si představoval větší, ale prostorově to není možné, i když jsem zkoušel i všelijak přehazovat nábytek,“ povzdechne si. Nicméně nic není ztraceno, sympatický kuchař by si do budoucna k bytu rád pořídil i dům za Prahou, kde budou prostory ještě velkorysejší.

Po kovových schodech se stoupá do patra, hned proti schodům je knihovna. A najdeme v ní samozřejmě i výtisky Romanovy první kuchařky s názvem Matla, kde je obsažen Romanův životní příběh a 33 receptů, za každý rok jeho života jeden, a také pár receptů, které vařil v soutěži MasterChef.

Knížky čte Roman nejraději na terase, která navazuje na ložnici v prvním patře. V tomto bytě není ovšem využívána na grilování a přípravu jídel tolik, jako tomu bylo v jeho předchozích podnájmech. Přece jenom navazuje na ložnici, kde chce mít Roman své soukromí, a také odvětrávání není ideální.

V ložnici zaujmou nízké postele, tzv. futony. „Nejdřív jsem si tento typ postelí vyzkoušel v pokoji pro hosty a zjistil jsem, že mi vyhovuje. Matrace jsou tvrdší, ale pro záda zdravé, a to, že vstáváte skoro ze země, vás také donutí vydat hned po ránu nějakou energii. Ani večer se do postele jen tak nesvalíte,“ směje se Roman.

V horním patře jsou dvě koupelny, jedna s vanou, druhá se sprchovým koutem, takže případný host se nemusí o koupelnu s nikým dělit. Pokoj pro hosty nyní slouží jako sklad a domácí fitko, které majitel hojně využíval po dobu covidu. Přece jen je původní profesí kondiční trenér, a tak ocení i blízkost Kunratického lesa, kam chodí běhat.

Čestné místo v bytě má i kytara a není zde jen na ozdobu, Roman na ni umí i výborně hrát. A to se mu bude hodit na turné Marka Ztraceného, kde ho můžete potkat u jeho stánku a ochutnat jeho speciality. S Markem bude na všech koncertech a na tom závěrečném prý možná i zazpívá...