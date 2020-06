Značení uzavírky v Brně měnili za plného provozu, nastal chaos s nehodou

Od prvního června se v Žabovřeské ulici výrazně změní systém dopravy, znělo upozornění pro řidiče, kteří kritickým úsekem v Brně projíždějí. Při pondělní ranní cestě však byli překvapeni, protože v místě se stále jezdilo ve stejných pruzích jako dřív.



Silničáři se totiž bez ohlášení rozhodli přesunout značky až během dne, nikoli tradičně v noci z neděle na pondělí, kdy po silnicích téměř nikdo nejezdí.

„Nechtěli jsme, aby řidiči byli hned po víkendu zmateni z nového značení,“ hájil nezvyklé rozhodnutí Dušan Petrla ze stavební firmy Strabag, která žabovřeský „špunt“ opravuje.



Trasu pro auta tak dělníci začali měnit až po ranní špičce za plného provozu. V ten okamžik se doprava na místě zasekala takovým způsobem, že se kolony tvořily i v tunelech nebo na Hradecké ulici až k Technologickému parku, ucpané ale byly i okolní trasy, třeba Minská a Horova až ke kruhovému objezdu v Komíně.

Hlavní komplikace nastaly právě u Královopolského tunelu, kde se tři pruhy ve směru do Pisárek začaly sjíždět do jednoho a k tomu se ještě na silnici připojovala auta z Luční ulice.

Navíc krátce po 15. hodině tam situaci vyhrotila nehoda, kdy auto sjelo mimo vozovku a zranilo jednoho z dělníků. „Buď mohlo jít o zdravotní indispozici, nebo se šofér nevěnoval řízení,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Ranní provoz bude ještě hustší, kvůli bystrcké spojce

A doprava pořádně zhoustla. Řidiči v kolonách trávili desítky minut navíc, výrazné zpoždění nabíraly i autobusové a trolejbusové spoje dopravního podniku, jež míří přes Žabovřesky, kudy si někteří řidiči chtěli zkrátit cestu.

Žabovřeská v číslech 2,4 miliardy korun bez DPH má stát kompletní rekonstrukce Žabovřeské ulice v Brně. 43 měsíců potrvají v ideálním případě veškeré práce. Hotovo má být do konce roku 2023.

Navíc v úterý ráno se dá očekávat situace ještě horší. Dopravě totiž v pondělí při odpolední špičce výrazně nepřitížil proud jedoucí z Bystrce směrem do Pisárek, kudy na rozdíl od rána příliš aut nejezdí. Kritickým bodem je souběh tohoto směru s auty jedoucími od Králova Pole na úzké obslužné komunikaci.

„Větší komplikace tam teď určitě budou,“ přiznala koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová.

V této podobě navíc omezení potrvá až do 6. září, následně se opět organizace dopravy změní. Do konce roku však má už být silnice průjezdná jako čtyřpruh ke Kamenomlýnskému mostu.

O druhé etapě oprav až k ulici Hlinky zatím není jasno, protože původní tendr napadla u antimonopolního úřadu slovenská firma Deštrukprojekt. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto v blízké době vypíše nové výběrové řízení, které může trvat až pět měsíců.

Dělníci by mohli začít pracovat ještě letos, ale kvůli zpoždění určitě od září nezačne plánovaná obří výluka tramvajové linky číslo jedna. Přitom právě kvůli ní už od dubna silničáři opravují ulici Veveří v centru Brna. Zatím se tudy jezdí, uzavírka pro auta i MHD vyjde na prázdniny.

Další trable v Brně, na severu kraje nebo u Kyjova

Tramvaje v červenci a v srpnu nepojedou ani kolem DRFG Areny. Od křižovatky s Hybešovou ulicí k Poříčí trať čeká rekonstrukce. Práce naruší také jízdu aut, pruh přiléhající k trati bude uzavřen.

Zúžení zažívají řidiči už několik týdnů i přímo na Poříčí, kde teplárny umisťují horkovody místo parovodů.

„Dělníci také dokončují opravy odbočovacích pruhů u Nových sadů, což brzy skončí. Ale hned na to naváže rekonstrukce kanalizace od Nových sadů až po Křížovu. Silnici zúžíme do jednoho pruhu každým směrem,“ popsala Jágerová s tím, že od července se omezení kvůli opravě povrchu silnice prodlouží až k Uhelné ulici.

Dopravní peklo řidiče nečeká jen v Brně. Už teď jej zažívají v Letovicích na Blanensku, kde ŘSD začalo rekonstruovat část hlavního tahu z Brna na Svitavy. Silnice I/43 město protíná, takže všechna auta jezdí po místních ulicích a přímo přes náměstí.

ŘSD pracuje i na dálničním mostu u Rousínova, kde je zúžený provoz, stejně tak na výpadovce z Brna na Mikulov, kde dělníci opravují veřejné osvětlení. A s kyvadlovým provozem musí šoféři počítat ještě alespoň týden při cestě ze Znojma na Moravské Budějovice.

Nemalé komplikace se dotknou i krajských silnic. Jednou z nich je Jihlavská, kde u brněnského kampusu vznikne od poloviny června provizorní konstrukce pro jeden pruh každým směrem, aby mohli dělníci pod silnicí razit tunel pro tramvaj. Mimo Brno je velká uzavírka v plánu u Kyjova.

„V úseku od obce Svatobořice-Mistřín po křižovatku se silnicí za Hovorany chystáme opravu za více než 160 milionů. A letos ji určitě dokončit nestihneme,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Za více než čtvrt miliardy korun by měl kraj po letech slibů začít v létě také se stavbou nové silnice v Rájci-Jestřebí na Blanensku, dalších 130 milionů poputuje i na opravu trasy z Hajan do Želešic na Brněnsku. Silničáři ji od srpna do konce roku kompletně uzavřou. S omezením dopravy musí počítat řidiči v Pohořelicích, kde dělníci o prázdninách začnou stavět kruhový objezd místo křižovatky, na níž se stýkají stávající krajské tahy.