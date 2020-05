V Žabovřeské vzniknou dva nové „špunty“, doprava v Brně se zkomplikuje

Od druhé poloviny ledna jezdí auta kvůli rozšiřování Žabovřeské ulice v Brně zúžením. V současnosti silničáři finišují se stavbou první poloviny úseku od Kamenomlýnského mostu po odbočku na Bystrc, od pondělí se přesunou na tu druhou.

Plynulost dopravy se v tomto místě ovšem o dost zhorší.

„Držíme stále jeden pruh jedním i druhým směrem, k nějakým komplikacím to však může vést,“ připustil šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Při cestě od Královopolských tunelů se řidiči dosud dělili do jednoho pruhu, který je vedl do Bystrce, a do druhého v protisměru, kterým pokračovali na Pisárky. Jenže teď se sloučí za výjezdem z tunelů všechny tři pruhy do jednoho. Šoféři směřující na Bystrc odbočí až těsně u mostu.



Po tomto prvním „špuntu“ bude následovat hned druhý. Zatímco dnes jezdí auta od Králova Pole do Pisárek po Žabovřeské, od pondělí budou z Bystrce přesměrováni na obslužnou komunikaci, která dosud sloužila jen šoférům, kteří jeli do Pisárek právě z této městské části. Tam tak nastane při zipování druhý „špunt“.

V opačném směru bude doprava komplikovanější pro vozy mířící do Bystrce. Ty totiž nevyužijí nájezd, ale budou muset až na kruhový objezd k tunelům, kde se otočí a pojedou stejnou cestou zpět. Bez větších komplikací tedy místem projedou jen řidiči od Pisárek do Králova Pole.

„Už z těch prvních dopravních omezení jsme měli obavy, ale nakonec to nebylo nejhorší,“ řekl místostarosta městské části Žabovřesky Filip Leder (KDU-ČSL) k tomu, zda se řidiči nechtěli úseku vyhnout po uličkách v městské části. Pomohla jim však i epidemie koronaviru, kdy byla doprava na silnicích mnohem nižší. „Minulý a tento týden však už byl nárůst citelný a lidé se snaží Žabovřeskou objíždět,“ podotkl.



Z pondělí tak mají obavy, jak se to projeví, zvlášť když to bude první den změny. O situaci ví i policie, ale na místo se preventivně nechystá. „Pokud by na místě docházelo k problémům, vyrazíme tam,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

V této podobě bude omezení trvat do 6. září, následně se opět organizace dopravy změní. Do konce roku však bude už silnice průjezdná jako čtyřpruh ke Kamenomlýnskému mostu. „V příštím roce na jaře nás čekají dokončovací práce jako chodníky a sadové úpravy,“ doplnil Fiala.

V blízké době chtějí také vyhlásit nové výběrové řízení na druhou etapu rozšíření Žabovřeské od Kamenomlýnského mostu k ulici Hlinky. Původní tendr napadla u antimonopolního úřadu slovenská firma Deštrukprojekt a se svou stížností nedávno uspěla.

„Soutěž bude trvat tři až pět měsíců, na podzim bychom rádi uzavřeli smlouvu a začali tam pracovat,“ dodal Fiala.