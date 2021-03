Chrání každá vakcína, kterou máme, říká šéf jihomoravských praktiků

„Kolegové lékaři měli po očkování vedlejší účinky jako horečku nebo bolesti kloubů. Jde ale o běžné komplikace, které se mohou vyskytnout i po jakémkoli jiném očkování. Není se čeho bát,“ vysvětluje Ivo Procházka.

Dostávají všechny ordinace stejný počet vakcín? Jak distribuce vůbec probíhá?

Nyní je to taková soutěž. V pražském centrálním řídícím týmu se eviduje množství registrací pacientů na očkování, které provádějí jednotliví praktici. Čím víc zájemců máte, tím se posouváte v pořadí o dodávku vakcíny nahoru, nebo dolů.

Zazněla kritika, že očkování drhne na straně krajů. Souhlasíte s tím?

Na začátku byl vysoutěžený celostátní distributor, který rozvážel vakcíny dva týdny po sobě. Nebyla ale spokojenost na straně kraje ani lékařů. Nyní tak vakcíny rozváží hasiči a policisté, kteří mají dohromady kolem deseti aut. Jsou speciálně vybavení monitorovanými chladicími boxy. A je to rozdělené tak, že každý okres zaváží jeden vůz. Logistika je perfektně zpracovaná. Policisté rozváží vakcínu Pfizer do očkovacích center a nám lékařům vozí dávky hasiči. Během jednoho dne jsou schopní vše rozvést, abychom měli zásoby. S tím, že během týdne se otočí i dvakrát. Záleží samozřejmě, kolik přijde vakcíny.

A co si myslíte o kritice krajů, která zaznívá?

Kraje operují jen s množstvím vakcín, co mají. To je samozřejmě limituje. Každé hejtmanství k tomu přistupuje jinak. Některá zřizují očkovací centra jak na běžícím pásu a nechtějí praktikům dávat vakcíny. Naopak u nás veškeré dávky od firem Moderna a AstraZeneca jdou do ordinací. Naprosto perfektní a vstřícný přístup. Spolupráce podle mě na výbornou, i když je to složité a kraj je v nevděčné roli. Dělají ale maximum možného.

Takže neleží na jižní Moravě vakcíny někde ve skladě?

V žádném případě. V Jihomoravském kraji neleží na skladě žádná vakcína, kterou by mohl praktický lékař vyočkovat.

Jste spokojený s vakcínami, které máte k dispozici?

Žádné jiné možnosti nemáme. Vakcína od Pfizeru je náročnější na skladování, protože se musí udržovat ve větším chladu, takže se s ní očkuje v centrech, kde mají mrazáky na minus 70 stupňů. Máme tedy Modernu a AstraZenecu. To je vše, co je nyní dostupné na trhu.

Setkáváte se s případy, kdy pacienti odmítají očkování vakcínou od AstraZenecy? Některé státy v západní Evropě dokonce pozastavily očkování látkou od této firmy, protože bylo podezření na závažné vedlejší účinky.

Samozřejmě že setkal. Určitě takovou zkušenost má každý lékař, který očkuje proti covidu. Pacienti AstraZenecu odmítají, protože jí prý nevěří. Je jich okolo pěti procent. Říkám jim, že si nemyslím, že tato vakcína je nebezpečná a má data v pořádku, ale je to jejich rozhodnutí. Až bude k dispozici více vakcín, ať si lidé vyberou, ale nyní to opravdu není možné.

A vy jste zaočkovaný?

Samozřejmě. Téměř všichni zdravotníci jsou už zaočkovaní. Dostal jsem vakcínu od Pfizeru, protože na začátku jiná nebyla k dispozici.

Pociťoval jste po očkování potíže?

Já ne, ale spousta kolegů ano. Měli horečku, bolesti kloubů a cítili se unavení.

Pacienti se také ozývají po očkování, že jim není dobře?

Také. Mají stejné problémy. Všechno jsou to ale běžné komplikace, které se objevují i po očkování proti jiným nemocem. Člověk si to může samozřejmě vyvolat i sám, když už je předem vystresovaný a bojí se.

Bylo by rozumné koupit AstraZenecu ze zemí, kde nechtějí touto vakcínou očkovat?

Pokud by byla volná na trhu, tak určitě stojí za to, alespoň se pokusit ji získat.

Která vakcína je podle vás nejlepší?

Jakákoli. Nemůžeme si prostě vybírat. Cokoli máme k dispozici, ochrání pacienta před těžkým průběhem a smrtí.

Co si myslíte o rozruchu kolem vakcíny Sputnik? Slyšela jsem o případu, kdy jeden praktický lékař na jižní Moravě řekl staršímu pacientovi, aby nechodil na očkování a počkal si na Sputnik.

K této vakcíně nemáme dostatek informací a nebyla zatím ani schválena Evropskou lékovou agenturou. S takovým jednáním lékaře jsem se osobně nesetkal, je to velmi nestandardní postup.

Co si vůbec myslíte o současných opatřeních? Jsou účinná?

Mimořádná opatření samozřejmě jsou potřebná vzhledem k současným číslům. Musí se zabránit komunitnímu šíření. Ale pokud je člověk na volném prostranství sám, není nezbytně nutné mít přece roušku nebo respirátor. To je blbost. Nejsem zastáncem tohoto opatření.

A proč si myslíte, že to po nás vláda vyžaduje?

Pravděpodobně, aby prostě nebyly žádné výjimky. Pak se hledá řešení, jak nařízení obejít nebo si ho jinak interpretovat.

Myslíte, že je reálné, aby se do konce léta zaočkovalo minimálně sedmdesát procent lidí, což je nezbytné k tomu, aby se pandemie zastavila?

Pokud bude vakcína, tak ano. Kapacitu v očkovacích centrech a ordinacích máme dostatečnou.

Praktičtí lékaři kvůli koronaviru začali více ordinovat po telefonu a e-mailu. Myslíte, že tento způsob komunikace s pacientem zůstane, až odezní koronavirus?

Má to pozitiva nyní, že si nezanášíte infekci do čekárny. Není dobré, aby pacient v karanténě chodil za námi. Ale do budoucna tento stav není udržitelný. Lidé si zvykli neustále volat a psát. Dokonce si na kolegu někdo stěžoval na městském úřadě, že nebere telefon. Ale ony zvoní neustále a za den mně přijde i sto e-mailů. Někteří volají i v osm večer. Je to zcela neúnosný stav. Lidé jsou vystrašení a chtějí vše konzultovat. Ambulance nemohou dlouhodobě v tomto režimu fungovat.

Kdy si myslíte, že máme šanci koronavirus „porazit“?

Osobně to vidím skutečně na konec léta.