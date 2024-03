Chce se rozvést, bál se kapitán o Krásnou Hildu. Ta mu už chystala vraha

Hlavní role zde vedle hrdinného legionáře Haniky hráli mladá krasavice, její ziskuchtivá matka a mladý bratranec, zmanipulovaný k zločinu.

Do krasavice Hildegardy, nazývané pak tiskem Krásná Hilda, se kapitán zakoukal, když jí bylo devatenáct let. To Hildegarda se svou matkou Františkou Charvátovou bydlela v centru Brna ve Veselé ulici. A zatímco půvabná mladice byla prodavačkou v luxusním obchodě s gramofony, její matka odešla z místa asistentky v brněnské porodnici a nadále se živila jako andělíčkářka – zkrátka za tučnou úplatu prováděla nešťastným slečnám a paničkám pokoutní potraty. Navíc se nechávala vydržovat od bohatých mužů jako společnice. Ani svoji dceru k tomu nemusela moc přemlouvat, a obě si tak užívaly jak brněnských luxusních barů a vináren, tak především štědrých dárků od okouzlených pánů.

Zádrhel nastal, když Hildegarda, zamilovaná do Haniky, v roce 1921 zrušila svoje tehdejší zasnoubení a za legionáře se proti vůli své matky provdala. Novomanželé s Charvátovou bydleli ve Veselé ulici a nespoutaný život, jaký obě ženy vedly do svatby, byl najednou o mnoho obtížnější.