Malou ves rozdělil spor dvou rodin o pastviny, střetnou se i ve volbách

Několikrát přijeli policisté v seriálu Labyrint režiséra Jiřího Stracha ke stavení ležícímu v malé obci Nelepeč-Žernůvka, kde žila rodina Stolařova představovaná herci Vladimírem Kratinou a Veronikou Freimanovou.

Jenže po seriálových kriminalistech se trestními oznámeními v obci zabývá i skutečná policie. Padají žaloby, které řeší soudy, a politická správa obce je od podzimních komunálních voleb v rozkladu.

Důvodem je spor dvou rodin o zdejší pastviny. Ty totiž měla v dlouhodobém pronájmu rodina Kropáčkova, která žije v obci už po několik generací a provozuje ekofarmu.

Jenže dřívější majitelka pozemků je společně se svou usedlostí prodala v roce 2015 do té doby v obci neznámému Jánu Kútníkovi, který následně Kropáčkovým vypověděl nájem.

Od smlouvy odstoupili, říká Kútník. Nesmysl, reagují Kropáčkovi

„Pozemky jsme koupili normálně přes realitní kancelář. Plánujeme na nich vybudovat stáje a chovat koně,“ uvedl Ján Kútník. Dnes mají podle jeho slov koně ustájené v pronajatých prostorách a teď by jeho rodina měla ráda vlastní.

Zájem o koupi pastvin měli mimochodem ještě před Kútníkem právě Kropáčkovi. „Vše bylo domluvené, ale k podpisu jsme přišli o chvíli později,“ sdělil Rudolf Kropáček.

Naopak Kútník tvrdí, že Kropáčkovi od smlouvy odstoupili. „To není pravda,“ reagoval Kropáček.

Dál se však nechce k celé záležitosti vyjadřovat on ani zbytek rodiny. Jen vnučka Rudolfa Kropáčka Veronika zaslala vyjádření, které už dříve zveřejnila na Facebooku.

„Už tři roky řešíme neustále nějaké problémy. Podnětů adresovaných různým úřadům proti nám či proti naší ekologické zemědělské činnosti již za tu dobu bylo nespočet. O nevybíravém chování vůči naší rodině ani nemluvě,“ stojí v jejím prohlášení, kde také píše, jak se po příchodu Kútníka zhoršila atmosféra na schůzích zastupitelů.

„Málokdo si dokáže představit, čím si procházíme a s čím musíme bojovat. Nepředkládám žádné důkazy, ty totiž rozhodně nepatří na sociální sítě, ale tvoří součást příloh všech řízení, která dosud probíhají či probíhala,“ píše se dále v prohlášení.

Z pastvin budou stavební parcely, obávají se místní

Spor totiž nezůstal jen mezi rodinami, ale dál bobtnal a prorůstal mezi ostatní obyvatele, kterých v obci žije zhruba devadesát. Ján Kútník nepřicházel do Nelepče zrovna s nejlepší pověstí. Chovat koně už chtěl v minulosti ve dvou jiných obcích, nakonec však z pastvin byly stavební pozemky, které Kútník postupně prodal.

„Ve Veverské Bítýšce změnili územní plán a z mých parcel se staly stavební pozemky, na nichž už nebylo možné chovat koně. V Braníškově je bylo možné chovat, i když parcely byly stavební už před mým nákupem. Pak jsem ale objevil, že se prodává pozemek v Nelepči, který byl větší a lepší, a rozhodl jsem se jít sem,“ vysvětlil.

Místní se proto obávají, že ani v Nelepči Ján Kútník žádné koně chovat nebude, ale v novém územním plánu obce, který právě vzniká, bude chtít přeměnit pastviny na stavební parcely. Takové spekulace ale Kútník odmítá.

Tvrdí, že i kdyby chtěl, tak by to úřady nepovolily. „Je to 400 metrů od zastavěné plochy obce, pozemky neleží ani u žádné hlavní silnice,“ sdělil.

Jenže nemá jen dvě volné plochy, které měli v nájmu Kropáčkovi, ale i další parcely s lesem v blízkosti zástavby i cesty. Tam podle svých slov chystá farmářský chov zvěře, nikoli stavební pozemky.

Kútník navíc v obci rozvířil atmosféru i tím, že podal trestní oznámení na prodej obecních cest do majetku Kropáčkových. Říká, že obec prodala svůj majetek levně a nechovala se jako řádný hospodář.

„Od podzimu minulého roku vyšetřujeme v obci Nelepeč-Žernůvka případ prodeje obecních pozemků, věc ještě není skončena,“ potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Dvě strany sváru, dvě kandidátky

Vrcholem byly poté říjnové komunální volby. Oproti zvyku z minulosti, kdy byla sestavena vždy jen jedna kandidátka, se najednou proti sobě postavily dvě. Jednu z nich vedla zmíněná Veronika Kropáčková, k níž se přidala i dlouholetá starostka obce Věra Ressová. Na druhé kandidátce naopak figurovala manželka Jána Kútníka Hana a také místostarosta Tomáš Dvořáček.

Sám Kútník nekandidoval, přesto ho druhý tábor označuje za šedou eminenci a hlavního strůjce kandidátky. Volební souboj obou uskupení měl dohru až u brněnského krajského soudu.

Jen čtyři dny před volbami totiž získalo v obci trvalé bydliště dalších šest lidí, další člověk tak učinil o něco dříve, což při celkovém počtu obyvatel není málo, zvlášť když volby dopadly velmi vyrovnaným výsledkem 53 ku 47 procentům, tedy čtyři ku třem mandátům. Žalobu podávali právě lidé z poražené kandidátky kolem Jána Kútníka.

Nově přistěhovaní měli naopak blízko k lidem na vítězné kandidátce včetně rodiny Kropáčků.

„Po provedení výslechů soud dospěl k závěru, že ve třech případech došlo k účelové změně trvalého pobytu do obce, která mohla být vedena snahou ovlivnit výsledek voleb. Účelovost přihlášení trvalého pobytu do obce u ostatních čtyř osob nebyla v řízení prokázána,“ stojí v rozsudku krajského soudu. Volby ovšem nezrušil.

Když u soudu „poražení“ neuspěli, rozhodli se, že vyvolají nové volby. Rezignovali na své posty, počet zastupitelů klesl pod minimální počet pěti členů, a tak budou už na konci tohoto týdne v obci lidé volit znovu.

Opět proti sobě stojí tato dvě sdružení, společnou řeč od podzimu nenašla, každé z nich se i prostřednictvím sociálních sítí v celé kauze vymezuje proti druhému a vzájemně se viní ze lží a manipulací.

Přesto místostarosta Dvořáček říká, že kdyby i tentokrát prohráli, už znovu rezignovat nebudou. „Uvidíme, jak to pak bude v průběhu volebního období,“ dodal.

K usmíření nabádal obě strany i soud. „Nechť obyvatelé brzy naleznou společnou řeč, povznesou se nad nesváry a rozbroje a společně se zasadí o shodu a harmonický rozvoj obce a ochranu jejích přírodních krás,“ píše se v závěru rozsudku.