Ceny nebudou vyšší, tvrdí podnikatelé, kteří chtějí rozvážet auty Tesla

Auta bez řidiče anebo třeba drony. Taková je vize nové dovážkové služby Futra, která od listopadu spouští provoz v Brně. Bude tak konkurovat těm stávajícím. Podle majitelů má být na rozdíl od ostatních ekologická.

Za nápadem stojí Brňané Kateřina Plšková a Stanislav Chlup, kteří vidí budoucnost dopravy právě v elektromobilech Tesla. „Nebudeme rozvážet jen jídla z restaurace, ale i produkty od místních farmářů, nákup z obchodu, a dokonce i květiny či šperky,“ popisuje Plšková.



Jak se zrodila myšlenka založit právě dovážkovou službu?

Kateřina Plšková: Pracovali jsme spolu skoro tři roky ve firmě, která zakládala startupy. Já byla manažerka, po nějaké době mě to začalo nudit a práce mi už nedávala žádný smysl. Jsem vystudovaná zdravotní sestra, a tak jsem se během pandemie vrátila pracovat do nemocnice. Protože jsem chtěla pomáhat a zároveň přijít na to, co bych chtěla dělat. Vždy mě bavil byznys a podnikání a jednou mě při složitém hledání dopravce do Portugalska napadlo, že bychom mohli založit autodopravu, a tak jsem oslovila kolegu. Z dálkové dopravy jsme postupně scházeli a přehodnocovali to, až z toho vznikla městská ekologická doprava.



Proč zrovna ekologická?

Stanislav Chlup: Já jsem se už odmala zajímal o technologie. Jsem vystudovaný ajťák a nadšený fanoušek tesel. Vím, že ohledně nich panuje určitá kritika, ale já v nich vidím pokrok a lepší budoucnost. Na elektroauta začala tlačit i Evropská unie, ale už předtím bylo jasné, že něco takového přijde. Právě proto jsme zvolili elektromobily, chtěli jsme se připravit na budoucnost.



Jak bude vaše služba fungovat?

Plšková: Podobně jako u konkurenčních služeb. Člověk si stáhne naši aplikaci a vybere si, co chce koupit. Například jídlo z restaurace nebo třeba květiny. Zboží bude veliká škála. Zákazník si zvolí obchod a potom uvidí seznam produktů a také čas doručení. Některé produkty od farmářů budou k dodání jen jednou týdně, ale ostatní téměř kdykoli.

Budete k rozvozu používat pouze tesly?

Chlup: Primárně použijeme naši flotilu, to budou tesly a elektrokola. Dál budeme využívat i služby našich partnerů, ne všichni musí mít elektroauta, ale chceme je do budoucna vést k tomu, aby na elektromobily přešli. Tesly jsou proti jiným elektromobilům vývojově nejdál. Jedna výhoda je ta, že je to ve městě mnohem čistější. Ještě když jsem bydlel v centru a chtěl jsem vyvětrat, tak byl ten vzduch opravdu hrozný. Další důvod je ekonomický, protože na elektroauta jsou mnohem nižší náklady. Navíc jsou postavená tak, aby vydržela dlouhou dobu. Tesla uvádí jeden milion kilometrů. A třetí důvod – je to prostě cool.



Jaké jsou naopak nevýhody?

Chlup: Využíváme nejnovější model Y, který má dojezd téměř 600 kilometrů, což na městskou dopravu plně stačí. Ale infrastruktura nabíječek není v Brně úplně rozsáhlá, takže při rozšiřování flotily budeme muset budovat i naše vlastní nabíjecí stanice. To vidím jako jeden problém. Jinak je tu samozřejmě ještě vyšší pořizovací cena, něco málo přes 1,5 milionu korun.



Kolik aut v současnosti máte?

Plšková: Momentálně máme jedno auto, které jsme otestovali a připravili do provozu. Další tři mají přijít do konce roku. Využívat ale budeme i ta partnerská.



Z čeho to financujete?

Chlup: Před devíti lety jsem se dostal ke kryptoměnám, kde působím dodnes. Od roku 2017 dělám kryptoměny profesionálně. Koncem minulého roku bitcoin vystřelil opravdu hodně a já se chtěl pustit do něčeho dalšího. Takže peníze máme především díky bitcoinu.



Jak dlouho vám trvalo, než jste vše nachystali na spuštění?

Chlup: Službu jsme vymysleli během pandemie a od prvotní myšlenky uběhl asi rok, což je poměrně krátká doba. Pracovali jsme oba na plný úvazek jinde, takže se naší službě věnujeme naplno teprve od května. Nejdéle trvalo sbírání informací, jelikož ani jeden nejsme vyloženě z oboru, takže jsme celý rok pozorovali, kdo co jak dělá.

Plšková: Už velmi dlouhou dobu se táhnou právnické věci, právě kvůli tomu jsme nemohli začít v říjnu, jak jsme plánovali, ale museli jsme přesunout spuštění na 1. listopadu.



Kolik budou zákazníci platit za vaši službu? Nebude právě kvůli ceně tesel dražší?

Plšková: Bude to velice podobné jako u konkurence. Dokážeme doručovat za podobnou cenu jako ostatní společnosti v Brně.



Jak je to se zapojením elektromobilů v podnikání? Inspirujete se nějakou zemí, kde elektromobily figurují?

Chlup: Podobné projekty jsou právě v Americe. Je tam hodně taxislužeb, které jezdí s elektroauty. Tady v Evropě zatím žádné podobné služby zahrnující elektromobily nejsou moc rozšířené.

Plšková: Spíš se to nikomu ještě nepovedlo. Konzultovali jsme náš projekt s odborníky v Praze a ti nám řekli, že takových nápadů už bylo hodně, ale že to zatím nikdo nezvládl zprovoznit. Oni zůstali pouze u myšlenky, my už jsme ji zhmotnili. Jsme jedni z prvních v celé Evropě, kteří jdou tímto směrem.



Myslíte si, že právě elektromobily ovládnou naši budoucnost?

Chlup: Ano. Vidím v nich budoucnost, ale především v těch autonomních. A právě Tesla je v tom nejdál, proto chceme mít už od začátku flotilu z jejich aut. Momentálně ve Spojených státech testují plně autonomní řízení. Takové auto tam teď vlastní pouze několik tisíc lidí, ale během roku je plánují spouštět v prvních státech světa, například v Kanadě nebo Norsku. Kdy se to dostane do České republiky, bude záležet na našich politicích a legislativě, ale myslíme na to už dopředu. Až to bude možné, rádi bychom přešli právě na autonomní řízení.



Věříte, že autonomní řízení bude bezpečné? Přece jen se staly i nehody, při kterých toto řízení selhalo.

Chlup: Je potřeba rozlišovat autopilota a samořízení. Autopilot je pouhý asistent, kde musí člověk stále dávat pozor a nést zodpovědnost. Samořízení má za sebou první testy a zatím se žádná nehoda nestala. Taková technologie se dostane na trh až v momentě, kdy bude desetinásobně bezpečnější než řízení člověka.



Plánujete v budoucnu zapojit i jiné dopravní prostředky?

Chlup: Chceme využívat drony. Vypadalo by to tak, že si objednáte pizzu a dron vám ji přinese až před dům. Právě třeba v době oběda je ve městech doprava špatná a leteckou dopravou to bude mnohem jednodušší a rychlejší. Dron teda ještě nemáme, ale už máme nastudovanou legislativu ohledně jejich používání. V Evropské unii je totiž poměrně nová legislativa pro drony a autonomní drony. Příští rok chceme pořídit dva a otestovat je. Potom bychom je rádi přidali do flotily.



Je u nás v Brně vůbec legislativně možné, aby tady dron létal?

Chlup: Rozhodně. V tomto jsme v Evropě nejdál, protože je zde platná legislativa, která se vztahuje na městskou dopravu. Většinou je problém létat s dronem ve městech. Podobné služby se teď testují v Indii a také Austrálii, ale tady jsme na tom legislativně opravdu hodně dobře.