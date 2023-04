Úplatek nedávám, volím strategii na blbečka, líčí cestovatel po západní Africe

Severní polovinu šestitýdenní trasy přes Maroko, Západní Saharu, Mauritánii, Senegal a Gambii absolvoval s klienty cestovní kanceláře, na méně probádanou jižní část přibral osm parťáků, kteří si na takovou divočinu troufli.

Proč zrovna západní Afrika?

Pro mě jako cestovatele je Afrika kontinent budoucnosti. Je to jedno z mála míst, kde se to dá zažít autentické, pořád je to dobrodružství. Každý, kdo má v sobě dobrodruha, podle mě má při pohledu do mapy takový zvláštní pocit, že by někam chtěl. A u Afriky to platí nejvíc. Když vidím ty názvy, zní to jako z nějakého rodokapsu. Nejsem úplně plánovací typ, ale věděl jsem, že chci jednou projet celou Afriku po západním pobřeží z Brna až do Kapského města. A tohle byl takový průzkum bojem.