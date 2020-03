Auta nahradí švadlenky. Místo špendlíků a jehel ve Zlivi vyrobí konektory

Firma kvůli tomu do roku 2022 investuje dva miliony eur (asi 50,6 milionu korun) a chce zpětinásobit obrat na miliardu korun. Na jaře by měl koncern rozhodnout, zda výrobu špendlíků a jehel přestěhuje do Malajsie, uvedli jednatel Petr Bis a finanční manažer Roman Smetana.



Loni firma utržila 224 milionů korun, meziročně stejně, a skončila ve ztrátě tři miliony. Ztráta za rok 2018 byla sedmnáct milionů. Za poslední dva roky firma snížila počet zaměstnanců, redukovala i materiálové náklady.

„Teď se nám významně zvyšují náklady na energie, někteří dodavatelé zvyšují ceny. Všechny ostatní náklady máme pod kontrolou a díky novému byznysu budeme profitabilní,“ řekl Smetana.

Firma známá pod názvem Prym Consumer CZ se k 1. lednu přejmenovala na Inovan CZ. Od roku 2017 vyrábí i konektory pro automobilový a elektrotechnický průmysl, denně jich vyrobí asi 30 tisíc, z toho menší část i pro zdravotnické přístroje.

„Z tradičního výrobce špendlíků a jehel se jdeme transformovat do moderní automotive firmy. Přesunou se sem další stroje z německé strany, budeme dělat nejenom montáž konektorů, ale i výrobu kontaktů, které jsme doteď dostávali od naší sesterské společnosti. V Německu jsou neúnosné mzdové náklady,“ doplnil Bis.

Produkci špendlíků a jehel by firma přesunula ze dvou hal do jedné, v druhé bude vyrábět kontakty pro auta. Z Německa by se do Zlivi mělo za tři roky přesunout osmnáct strojů, první je tam od ledna. Jen první stroj by měl přinést roční prodeje za dva miliony eur (asi 51 milionů korun). Letos bude Inovan CZ investovat asi dvacet milionů korun.

Špendlíky do Malajsie

Jednu z hal firma rozšíří, může i přistavět třetí na pozemku velkém 25 tisíc metrů čtverečních. Zatím není jisté, zda výroba jehel a špendlíků ve Zlivi zůstane, nebo se přesune do Malajsie, kde už má koncern závod na výrobu špendlíků. „Proti Malajsii máme vysoké mzdové náklady,“ řekl Bis.

Předloni firma podle výroční zprávy vyrobila 140 milionů ručních šicích jehel, 22 tun ocelových špendlíků a 15 tun skleněných špendlíků. Vyrábí i hroty, navlékače nití, je jedním z mála producentů špendlíků se skleněnou hlavičkou, jichž vyrobí osmdesát kilogramů denně. U jehel přechází z niklu na bílý bronz, je ve fázi vzorků.

Firma Inovan CZ, která ve Zlivi u Českých Budějovic vyrábí ruční šicí jehly a špendlíky, začne vyrábět kontakty do desek plošných spojů pro automobilový průmysl.

Raritou jsou dva stroje z roku 1912, na takzvaná psaníčka s jehlami. Přes devadesát procent produkce jde na export. Firma zaměstnává 180 lidí, kvůli nové výrobě potřebuje 70 až 80 dalších. Seřizovači pro díly do automotive berou průměrně 35 až 40 tisíc korun.



Výrobní závod Prym Consumer CZ vznikl ve Zlivi v roce 1996, v roce 2008 se rozšířil o další výrobní halu. Firma patří do německého holdingu William Prym, který zaměstnává 3500 lidí a má obrat 380 milionů eur (asi 9,6 miliardy korun). Zlivský závod navazuje na tradici firmy Igla.