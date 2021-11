Tatrovky Hanzelky a Zikmunda zase spolu. Modrou zachránil monsieur Dakar

11. listopadu to bylo 57 let, co se cesty dvou náklaďáků Tatra 805 cestovatelské dvojice Hanzelka & Zikmund poprvé rozdělily. Po pěti a půl letech putování po Asii zamířilo Zikmundovo auto do muzea. Hanzelkovo prožilo dvě dekády těžké „služby“, aniž jeho majitelé tušili, jak vzácný stroj mají.