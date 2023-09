K putování za vůní benzinu lákají američtí drsňáci. V sobotu je ploutvobraní

Už osmým rokem míří do Lužné na Rakovnicku kromě šotoušů i příznivci amerických vozů. Zdejší muzeum JK Classics nabízí nejen podívanou na desítky vystavených zámořských veteránů, několikrát do roka se zde totiž konají i tematické srazy. Třeba US Racket Trucks, přátelské setkání amerických tahačů, užitkových vozů a různých speciálů.