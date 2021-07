Jde o akci v duchu „žiješ jen jednou, tak si to užij“. Rally supersportů Evropou má charitativní podtext. Do Prahy dorazila smečka superaut z Budapešti. Na start OneLife Rally 2021 "Istanbul to Prague“ se postavili účastníci ze všech konců Evropy.

Poprvé se rally jela v roce 2017. Příští rok se akce koná 25.6. až 2.7., jede se z ukrajinského Kyjeva do černohorské Budvy.