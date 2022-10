Rakouský karbonový hypersport dostal „espézetky“. Dva budou jezdit v Česku

Méně je více. S takovým heslem vyhlášený rakouský designer Gerard Kiska, dvorní krejčí značky KTM, kreslil před pár roky závodní „gétéčko“ s označením GTX, které v automobilovém výrobním programu tradičního motocyklového výrobce nahradilo otevřený model R. U civilní verze, kterou nyní Rakušané představili, dotáhli designeři toto heslo k dokonalosti. Hladkým liniím a nekompromisní funkcionalitě ustoupily i nezbytné prvky. Od zpětných zrcátek až po palubní desku.

U všeho šlo o dva hlavní parametry – co nejnižší hmotnost a co nejlepší aerodynamiku. Výsledek pak do pohybu dává napříč umístěný dvouapůllitrový přeplňovaný pětiválec Audi, který za svoji kariéru v různých vývojových stupních posbíral devět titulů motoru roku. Svých 500 koní přenáší na zadní nápravu přes další koncernový prvek – sedmistupňový dvouspojkový automat DSG.

Základní pětistovka koní není na ultimátní supersport dnes už žádný ohromující údaj, ostatně motor u Audi montují do ostrého hatchbacku RS3. Tady ovšem pohání placku se skvělou aerodynamikou a suchou hmotností 1 130 kilogramů. Komu by to nestačilo, může se pustit do dalších úprav. Podle českého zastoupení KTM se dá GT-XR dostat pod magickou hranici poměru výkonu k hmotnosti 1:2.

Kombinace nízké hmotnosti a relativně „civilního“ motoru má mimochodem vtipnou dohru ve spotřebě – papírově tento supersport bude žrát jen kolem devíti litrů, takže s téměř stolitrovou nádrží by měl mít při dálničním cestovním tempu dojezd přes tisíc kilometrů.

Barva? Úplně jakákoliv

Zbytek auta je už ovšem práce KTM. To svoje první auto představilo v roce 2007 a otevřený sporťák X-BOW (mimochodem správně se toto jméno čte „crossbow“) a na jeho základě postupně vzniklo několik derivátů od civilní verze až po zavřenou závodní variantu určenou pro třídu GT4. A i víc než deset let po představení tohle jednoduché auto se čtyřválcovým motorem dokáže zdatně sekundovat nejnovějším gétéčkům, které v populární okruhové třídě startují.

Civilní GT-XR nezapře podobnost se závodní derivací GT2, která se představila letos na jaře. A od začátku bylo jasné, že inženýři z KTM na ní testovali řešení pro civilní verzi. Ostatně i pro silniční auto si může jeho majitel objednat celou řadu vylepšení, díky kterým se neztratí ani na okruhových dnech. Typicky třeba centrální matice kol, které mají právě závodní verze. Umírnit se oproti závodnímu předobrazu inženýři museli v případě zadního křídla. To je samozřejmě plně funkční a zvyšuje přítlak na zadní část auta, ale ve srovnání se závodním předobrazem se zmenšilo a přišlo také o možnost nastavení.

V Rakousku ovšem dobře vědí, že když chtějí prodat auto s cenovkou zhruba sedm milionů korun, budou muset mířit nejen na zaryté petroheady. GT-XR tak dostane v podstatě neomezenou možnost klientských úprav. V nabídce je sedm základních barev – jednou z nich je pochopitelně i tradiční oranžová – a nespočet dekorů pro individualizaci vozu. Díky ruční výrobě ovšem může KTM nabídnout to, že zákazníkovi auto nalakuje do jakékoliv barvy s jakoukoliv povrchovou úpravou. Opravdu do jakékoliv? Prý ano.

Interiér je samozřejmě klimatizovaný, diskutabilní je elektrický posilovač řízení. Bez něj by se tak lehký supersport možná obejít mohl.

V kabině – nebo spíš kokpitu – ale GT-XR svůj závodní původ zastřít nemůže. Sedačky se dají „nastavovat“ jen výměnou sedáků. A nejsou ani posuvné. Stejně jako u závodního auta si tu řidič nastavuje pedalbox, se kterým se dá pohnout v rozsahu 30 centimetrů, tak aby tento sporťák mohli řídit dvoumetroví halamové i křehké slečny. Kvůli nim je navzdory filozofii o minimální hmotnosti elektricky (a dálkově) ovládané víko kokpitu. To má mimochodem integrovaný bezpečnostní rám, který by posádku měl ochránit i při nehodě. Podle tvrzení KTM udrží rám integrovaný ve víku i šestinásobek hmotnosti celého auta. Výklopná jsou i boční okénka – u KTM jim říkají dvířka. Zvažte sami, jak je reálné se jimi soukat dovnitř nebo ven.

Palubní deska na volantu. I s couvací kamerou

Palubní deska v závodním předobrazu úplně chybí. A nebude ani tady. Řidič si prostě musí vystačit s displejem o velikosti mobilního telefonu, který je přímo na odnímatelném volantu. V reálu to funguje skvěle, displej je přehledný a zároveň řidiči poskytne dojem skoro jako pilotovi monopostu F1. Kromě jízdních dat umí displej ukázat i obraz z couvací kamery.

Místo centrálního displeje je jen držák mobilního telefonu, který je chytře nachystaný na uchycení systémem QuadLock – dnes asi nejrozšířenějším a nejbezpečnějším držákem, který se používá i na motorkách. Má integrované indukční nabíjení. Díky aplikaci od KTM pak může mobil suplovat i infotainment auta – dokáže totiž zrcadlit jízdní data.

Dokonale spartánský interiér je každopádně nádherný právě tím, že kombinuje jen pár základních materiálů a všude nepokrytě přiznává karbonové šasi. Vtipně se u Kisky vypořádali se zpětnými zrcátky. Paradoxně závodní verze GT2 je má. Civilní GT-XR ovšem dostalo kamery umístěné v blatnících za předními koly, které přenášejí obraz na displeje po stranách kokpitu. Na stejném principu funguje i vnitřní zpětné zrcátko, ale to už je u dnešních supersportů téměř standard.

Shrnuto podtrženo – X-BOW GT-XR je rozhodně jedno z nejvýjimečnějších supersportovních aut současnosti. Tomu bude odpovídat i cena, která odstartuje zhruba na úrovni sedmi milionů korun. Pokud je máte, může být váš. Český importér RTR Projects má rezervovanou kapacitu na výrobu dvou aut „Na to, jak jsme malý trh, je to malý zázrak a důkaz toho, že se značkou máme skvělé vztahy. Auta zatím nemají specifikaci, tu si může říct zákazník. Počítáme, že ke dvěma autům možná ještě přibude třetí, které bychom si rádi nechali my,“ řekl majitel českého zastoupení Tomáš Miniberger.