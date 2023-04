Královská rodina v ohrožení. Za brzdící landrovery soud o likvidační pokutu

Záběr automobilky sídlící v anglickém Whitley je skutečně široký: luxusní sedany, sporťáky, užitkové vozy do náročného terénu. Ročně jich vyrobili kolem 350 000 kusů. Za marketing přitom moc utrácet nemuseli, protože reputace vozů značek Jaguar a Land Rover většinou hovořila sama za sebe. Teď je ale jejich dobrá pověst poškozená a hrozí, že po skoro devadesáti letech výroby budou muset zavřít krám. Proč?

Dlouhodobý respekt řidičů k autům značek Jaguar a Land Rover / Range Rover povětšinou pramenil z toho, že nabízela spolehlivost – tedy garanci výkonu a bezpečnosti. A automobilka Jaguar Land Rover, od roku 2008 dceřiná společnost indické TATA Group, se rozhodla tuto legendu už před lety podpořit integrováním bezpečnostního prvku, nouzového režimu zvaného limp mode (limp znamená ochablý, pajdavý).

V případě technických problémů vůz automaticky omezí výkon, aby chránil řidiče před nebezpečím a vůz před dalším poškozením. Na přístrojové desce se rozsvítí červená kontrolka a do garáže nebo servisu může vůz dojet padesátkou.

Slavnostní jízda modelů Land Rover po ostrově Islay ve Skotsku, kde jméno této automobilky vzniklo.

Ochrana za každou cenu

První háček byl v tom, že u nových a bezpečnějších modelů se nouzový režim nespínal jen při poruše pro hybnost zásadních součástí – nereagoval jen na problémy s převodovkou, špatně fungující brzdy, poškození spojkového pedálu, nízkou hladinu chladicí kapaliny – ale zapínal se i při poruše integrovaných elektroinstalací, třeba při závadách klimatizace.

Tahle „bezpečnost navíc“ stála řidiče hodně času a peněz – a mechaniky autorizovaných servisů spoustu práce. Přitom se ne vždy podařilo průvodní závadu identifikovat. Po standardní výměně kapalin a filtrů bylo všechno zase v pořádku. A právě to je ten druhý háček, který teď vyústil v hromadnou žalobu na vedení Jaguar Land Rover.

Žaloba, která poslední den v březnu dorazila k britskému Vrchnímu soudu, klade automobilce za vinu, že do vozů instalovala vadné DPF, filtry pevných částic. Přesněji tedy, že se ony instalované filtry řádně neregenerují, ale ucpávají. A tím dochází k nezáměrnému spuštění onoho nouzového režimu.

Britští řidiči by snad ještě byli schopni překousnout, že je do autorizovaného servisu a k ne zrovna laciné diagnostice/opravě odeslala porucha ohrožující jejich bezpečnost. Ale rozhodně netolerují, že za to může vadná součástka od výrobce.

Porucha by se měla týkat přesně těch vozů, které při svých povinnostech běžně využívá královská rodina. Vozy značky Land Rover provází britskou královskou rodinu všude. I při posledním rozloučení s královnou.

Účet za miliardy

Filtr, který má odstraňovat pevné částice a saze z výfukových plynů vznětového motoru, má sloužit ochraně životního prostředí – a nouzový režim provozu má přispívat vyšší bezpečnosti jízdy. S vtělenou chybou od výrobce ale oba tyto mechanismy v součinnosti přispívaly k šikaně, vyšším výdajům za opravy a provoz. A samozřejmě k ohrožení bezpečnosti řidičů.

„K sepnutí nouzového režimu totiž může dojít – a také docházelo – i ve velmi riskantních situacích. Na rušných kruhových objezdech, při jízdě na dálnicích,“ uvádí James Oldnall z advokátní kanceláře Millberg, hlavní právní zástupce žalujících. Žaloba si klade za cíl vymoci odškodnění ve výši 3 000–16 000 liber pro každého poškozeného majitele.

Oldnall odhaduje, že poruchová součástka, onen závadný typ filtru, se nachází v šesti nových modelech značky Jaguar Land Rover (konkrétně Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Land Rover Discovery, Land Rover Discovery Sport a Jaguar E-Pace), což představuje přibližně 500 000 vozů zakoupených v letech 2017 až 2022.

Případné vyrovnání by tedy pro automobilku Jaguar Land Rover znamenalo ztrátu asi tří miliard liber, v přepočtu zhruba osmdesáti miliard korun, což by při jejím stávajícím obratu bylo naprosto likvidační.

Královský rozměr problému

Žalobci se přitom ve Velké Británii docela chytře postarali o medializaci celého případu tím, že upozornili na jeden pikantní aspekt závady. Ohrožení života královské rodiny.

Královna Alžběta II. byla vášnivou řidičkou, a za volant neváhala usednout ani v pokročilém věku.

Vozy značky Jaguar Land Rover totiž královská rodina při plnění svých povinností, doma i v zahraničí, preferuje. Právník James Oldnall poukázal na možná rizika toho, že by ve vypjaté situaci mohl Land Rover s králem nebo dalšími členy rodiny kvůli vadnému filtru svévolně přepnout do nouzového režimu – a atentátníkům ujíždět padesátkou k nejbližšímu autorizovanému servisu.

Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se k hromadné žalobě připojila královská rodina. Společnost Jaguar Land Rover uvedla, že o žalobě zatím nebyla informována, ale že bude jakýkoli nárok stěžovatelů důrazně napadat a bude se soudně hájit.