Nová platforma pro elektrické hyundaie umí za pět minut nabít na sto km

Zatímco koncern PSA a automobilka Renault se vydaly cestou modulárních platforem přizpůsobitelných jak pro čistě elektrické, tak hybridní modely, Volkswagen staví nové elektromobily rodiny ID.X na čistě elektrické platformě MEB. Stejnou cestou se nyní vydává Hyundai Motor Group (HMG) s platformou E-GMP, na které budou postaveny nové elektromobily značek Hyundai, KIA a Genesis. Jako první s ní přijede v příštím roce SUV Hyundai Ioniq 5.

Úplně nový akumulátor a powerbanka na kolech

Součástí nové platformy je trochu překvapivě úplně nový akumulátorový systém. Jednotlivé moduly nejsou tvořeny válcovými, ale plochými články, které podle HMG umožnily zvýšit hustotu uložení energie v modulu a také snížily počet dílů, ze kterých se modul skládá. Zároveň bylo přepracováno kapalinové chlazení, které si bude muset poradit s vysokým teplem, které při superrychlém nabíjení vzniká.

Moduly akumulátoru budou stejné pro všechny vozy a jejich počet instalovaný do bateriového pouzdra závisí na konfiguraci daného modelu, přesněji požadované kapacitě akumulátoru. Pouzdro je vždy ploché a pod podlahou vozidla, nemělo by tak dojít ke kompromisu v prostoru na nohy na zadních sedadlech, jak to bylo například u Kony. Naopak zde nebude středový tunel, podlaha bude ve vozidlech rovná. Technologie klimatizace a vytápění se přestěhovaly z kabiny do motorového prostoru, i to podle zástupců HMG přispěje k nadstandardnímu vnitřnímu prostoru a novým možnostem konfigurace interiéru u nových modelů.

Důležitou vlastností je vysoké napětí akumulátoru – 800 V, což je dvojnásobek standardu u většiny konkurence. Při napětí 800 V je stejný výkon přenášen menším proudem, mohou proto být použity vodiče s menším průřezem, čímž se ušetří na hmotnosti.

V praxi to bude znamenat, že na vhodně konfigurovaných nabíječkách budou nové vozy nabíjet vysokým výkonem i bez kapalinou chlazených kabelů (tj. například na některých hyperchargerech konfigurovaných na 75 kW, u 400V systému tak dostanete plných 150 kW, to zatím umělo jen Porsche Taycan) a u vysoce výkonných nabíječek budou některé konfigurace zvládat až 240 kW nabíjení. Za 5 minut tak doplníte energii na 100 kilometrů a 80 procent akumulátoru doplníte za necelých 20 minut.



Palubní „AC“ nabíječka bude třífázová a zvládne výkon až 11 kW, což dnes patří k dobrému standardu. Zajímavostí ale je využití invertoru i pro opačný směr toku energie, takzvaný režim V2L (vehicle to load). Vozidlo bude možné použít i jako zdroj energie například na chatě nebo při kempování, případně z něj bude možné nouzově dobíjet i jiné vozidlo. V tomto režimu má poskytnout 3,5 kW při 230 V, tedy trojnásobek, kterým dnes disponuje Honda E, a „strašněmocnásobek“ výstupů v jiných vozidlech.

Robustní podvozek a rychlý motor

Výhodou speciální elektromobilní platformy je zejména to, že se nemusí nijak ohlížet na potřeby mnohem rozměrnějšího a hmotnějšího spalovacího motoru. Zcela přepracovány tak byly deformační zóny, výztuhy jsou vedeny i v místě, kde by to u konvenčního pohonu nebylo možné. Prostor pro posádku by měl být mimořádně odolný, i proto, že podvozek má řadu prvků z extrémně vysokopevnostní oceli, která musí v případě vážné nehody ochránit i trakční akumulátor.



Platforma počítá s maximálním výkonem motorů 600 kW a maximální rychlosti 260 km/h, využívá proto výhradně pětiprvkové zavěšení zadních kol a nově vyvinutou „Integrated Drive Axle“, tedy integrovanou hnací nápravu, u které jsou ložiska kol součástí hnací hřídele. Vysoké maximální rychlosti se zde dosahuje pomocí vysokorychlostního elektromotoru (max. otáčky motoru jsou o 70 procent vyšší než u předchůdců), využívá standardní jednostupňovou trvale zařazenou převodovku (pro stabilní redukci otáček).



Koncepce počítá s dvojicí elektromotorů, na každé nápravě bude jeden, přičemž bude kdykoli k dispozici náhon na všechna kola, ale systém bude umět mechanicky odpojit přední motor, a z auta tak vytvořit zadokolku.

Samotný motor má přepracovaný stator, ve kterém vodič cívky nemá kulatý, ale oválný (skoro hranatý) průřez, což zvyšuje efektivitu elektromotoru. Chlazení, které u předchozích generací zajišťoval kapalinový (vodní) okruh, je nyní olejové, a mimo chlazení navíc zajišťuje i mazání. Motor je integrován do jednoho bloku s převodovkou a elektrickým měničem.

První vozidla na platformě E-GMP by měla do Evropy dorazit ve druhém čtvrtletí příštího roku.