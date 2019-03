Nové ferrari je opět ve všem lepší, stovku zvládne pod tři sekundy

Letitý princip narušen Po čtyři dekády platilo: jednou evoluce, pak zase revoluce. Ferrari 328 z roku 1985 tak bylo přepracovaným modelem 308, poprvé uvedeným o deset let dříve (i tedy když zrovna on sám podstoupil tři důkladné modernizace). Stejně tak zcela novou konstrukci 348 z roku 1989 o šest let později nahradilo vylepšené F355 a první celohliníkové ferrari, 360 Modena z roku 1999, pět let po svém uvedení posloužilo jako základ pro následující F430. Nyní se tato posloupnost narušuje: po zcela novém modelu 458 Italia z roku 2009 dorazil před čtyřmi lety vylepšený a přeplňovaným motorem poháněný typ 488 GTB. Jeho nástupcem není zcela nový model, ale další evoluce, právě představené F8 Tributo.