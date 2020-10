Němci musí čekat na nový elektromobil až rok, Češi několik měsíců

Redaktoři Focusu ve spolupráci s magazínem Carwow prozkoumali dodací lhůty na elektrické vozy a s překvapením zjistili, že když si je zákazníci objednají z výroby, nikoli jako skladové, mohou čekat tři měsíce, někdy ale také rok.

Nejkratší lhůty se týkají modelů Nissan Leaf, Mazda MX-30, Mercedes-Benz EQC, Porsche Taycan a Renault Zoe. V průzkumu nejsou zahrnuty vozy Tesla, protože se neprodávají v klasických autosalonech, ale podle autorů průzkumu se na ně čeká v průměru také kolem tří měsíců, záleží na tom, jak právě dorazí loď z USA.

Jakkoli některá média spekulují o tom, že za dlouhými dodacími lhůtami stojí vědomá snaha automobilek brzdit prodej aut, na kterých moc nevydělávají, na vině jsou spíše nedostatečné výrobní kapacity, problémy se zásobováním některými díly, které si automobilky přímo nevyrábějí, jako jsou především baterie, a pak také plánování jednotlivých importérů.

Pro každý trh si totiž automobilky s importéry vyjednávají kvóty, kolik aut v každém roce bude určeno pro danou zemi. A česká zastoupení automobilek buď umí lépe plánovat než Němci, nebo mají Češi poměrově k velikosti trhu menší zájem o tento druh vozidel. V Německu, Francii nebo Skandinávii navíc prodeje aut podporují vládní dotační programy; v prvních dvou jmenovaných zemích je vyhlásili v průběhu letoška, a plánování v automobilkách tak flexibilní není, zvlášť když je v případě elektroaut nouze o baterie.

Rozdílnost situace dobře ilustruje příklad elektrického Mini Cooperu SE. V Německu se na něj čeká až rok, v Česku tři měsíce, stejně jako na BMW i3. To je spíš na dolní hranici průměrné čekací doby na auta značek BMW.

„V celkovém průměru se bavíme o třech až šesti měsících. Velice důležitou roli hraje konkrétní model a míra jeho specifické výbavy – u vozů, které se vyrábějí v USA (řada X od modelu X3 výše) je potřeba počítat ještě přibližně měsíc pro cestu po moři. Pokud má vůz navíc prvky výbavy z programu Individual, připočítejme další jeden až dva měsíce. Tyto lhůty se snažíme dodržet i u zcela nových modelů, ale poptávka je někdy velice vysoká, a tak může dojít k jejich prodloužení, například u BMW X7,“ říká David Haidinger z českého zastoupení BMW. V podstatě totožná situace platí i pro Audi, nejdéle se čeká na model Q5, který se vyrábí v Mexiku.

Podobně Němci čekají 5–6 měsíců na modely e-Niro a e-Soul, Češi jen 3–4 měsíce, což je stejně jako na vozy se spalovacím motorem, přestože se oba modely vyrábějí až v Koreji. Zhruba měsíc z toho přitom dělá doprava po moři z Asie. Modely Kia vyráběné na Slovensku totiž mají dodací lhůty 2–3 měsíce.

Rovněž u vozů Hyundai se dodací lhůta neliší v závislosti na pohonu, ale na výrobním závodě. „Aktuální čekací doba na vozy vyráběné v Nošovicích je 2–3 měsíce, u vozů z jiných výrobních závodů se doba z důvodu logistiky zhruba o dva měsíce prodlouží,“ uvedl PR manažer David Pavlíček.

Dodací doba pro Kony EV s baterií 64 kWh, vyráběné v Nošovicích, je tak zhruba 2–3 měsíce, u varianty se 32 kWh a modelu Ioniq EV se čeká zhruba o dva měsíce déle.

Citelnější rozdíl hrající ve prospěch elektrických aut je aktuálně u Volkswagenu. Zatímco na většinu spalovacích aut této značky se čeká v průměru kolem pěti měsíců, ID.3 dostane díky dostatečné kvótě český zákazník během 2–3 měsíců. Importérovi se dokonce podařilo vrátit na český trh i už vyprodaný elektrický e-up!

„Během relativně krátké doby jsme vyprodali celou kvótu pro český trh, nicméně po vyjednávání s výrobním závodem se nám podařilo pro ČR zajistit další vozy na rok 2021, tedy e-up! se brzy vrátí do naší nabídky. Aktuální dodací doba je tak 3–4 měsíce,“ říká PR manažer David Valenta. Stojí za povšimnutí, že dvojče elektrického upu, Škoda Citigo, už se koupit nedá – kvůli naplněným výrobním kvótám ukončila značka příjem objednávek. Dodávat již objednané vozy bude do příštího roku, kdy bude výroba modelu ukončena. Rychlý konec zapříčinil nedostatek baterek (více čtěte zde).

Prakticky žádné rozdíly ve lhůtách nejsou u těch značek, které vyrábějí elektrická auta nikoli jako samostatné modely, ale jako jednu z variant stejného modelu s různými pohony. To je případ koncernu PSA. „Elektromobily i hybridy značky Opel jsou už od prvopočátků konstruovány pro použití jak s motory na benzin/naftu, tak na elektřinu. Například elektromobil Corsa-e se vyrábí na úplně stejné lince, jako její benzinoví i naftoví sourozenci. Průměrná doba od zadání do výroby do dodání vozu zákazníkovi činí 3 až 4 měsíce,“ konstatuje Martin Hejral z Opelu a Radka Matthey z Peugeotu ho doplňuje: „Dodací lhůty na elektromobily Peugeot e-208 a e-2008 jsou přibližně 3 měsíce, nijak zásadně se neliší od standardních lhůt na ostatní modely značky Peugeot.“