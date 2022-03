Automobilový koncern Stellantis ustoupil tlaku, přepíná na elektřinu

„Při prezentaci v Amsterodamu Stellantis představil svůj obchodní plán nazvaný Dare Forward 2030. Je zaměřen na elektrifikaci, mobilitu, data jako službu, snížení uhlíkové stopy a zvýšenou péči o zákazníky. Pokud jde o nové produkty, Stellantis slibuje do roku 2030 uvedení na trh více než 100 vozidel s elektrickým pohonem zahrnujících jak rodinné automobily, tak muscle cars i užitkové vozy včetně pick-upů,“ popisuje magazín Autoweek.

Ze stovky novinek má být 75 osobních a 25 užitkových, od roku 2024 má mít každý model v nabídce bateriovou verzi.

Stellantis hodlá do roku 2030 dosáhnout prodeje pěti milionů elektromobilů ročně. Do roku 2038 chce firma dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality.

Nový strategický dlouhodobý plán skupiny označuje italský automagazín Quattroruote za překvapivý. Připomíná totiž skepticismus vládce koncernu Stellantis Carlose Tavarese k masovému rozšíření elektromobility. „Akcelerace strategie elektrifikace je především svázána s nutností akceptovat dynamiku vývoje,“ komentuje italský automagazín.

A připomíná tak Tavaresův rozhovor z počátku letošního roku pro italský deník Corriere della Sera: „Elektrifikace je politická volba, která tlačí nahoru ceny aut a následně hrozí ‚odříznutím‘ střední třídy od nákupu nových vozidel,“ prohlásil. „Nemělo by se zapomínat na to, že to bude mít sociální důsledky a riskujeme ztrátu střední třídy, která si už nebude moci kupovat auta,“ zopakoval a uvedl, že nové technologie elektrického pohonu jsou o 50 % dražší než tradiční spalovací motory. „Elektrifikace je technologie, kterou zvolili politici, ne průmysl. Protože existovaly levnější a rychlejší způsoby, jak snížit emise,“ dodal před dvěma měsíci Tavares.

Nové plány Stellantisu ovšem elektromobilitu přijaly jako hlavní téma. „Rámec pro udržitelnou mobilitu je definován, jsme tu, abychom soutěžili a nyní jsme pochopili pravidla i regulační rámec,“ řekl Tavares během prezentace. „Je to velmi náročný a ambiciózní plán, na cestě budou překážky, ale my se přizpůsobíme a posouváme kupředu. Doba volá po změně mentality, musíme se co nejvíce tlačit do budoucnosti.“

Quattroruote si všímá, že automobilka nestanovila datum, kdy skoncuje se spalovacími motory. „Nevíme, kdy dojde k úplnému zastavení, protože o tom nerozhodujeme my, ale jsme připraveni,“ uvedl Tavares.

Automobilka plánuje výstavbu pěti „gigatováren“ na akumulátory pro své elektromobily.

Stellantis také zmiňuje vodíkovou technologii, kterou chce implementovat do užitkových modelů. Od roku 2024 mají vyjíždět s palivovými články nejprve dodávky, následně pak těžká nákladní auta.

Stellantis chce také zvýraznit podíl online prodejů. Do roku 2030 chce zvýšit objem prodaných aut po internetu na třetinu. Zakládá na to nové online tržiště s kompletním portfoliem celého koncernu.

Jednou ze stěžejních značek Stellantis je Jeep. Při prezentaci plánů na příští roky automobilka ukázala koncept, ze kterého by měl vyjít plně elektrický Jeep, jehož uvedení je naplánováno na začátek roku 2023.

„Zatím není jasné, zda se bude jednat o zcela nový model nebo elektricky poháněnou verzi stávajícího modelu, ovšem mnohé naznačuje spíš to druhé, zvláště když obrázky ukazují velkou podobnost s modelem Compass,“ komentuje Autoweek. „Tento nový elektromobil tedy předstihne už dříve ohlášený Wrangler EV, který má dorazit v roce 2024 stejně jako „Lifestyle Family SUV“ od Jeepu.“

Na americký trh dorazí na konci roku 2023 elektricky poháněná dodávka Ram ProMaster následovaná v roce 2024 elektrickým pick-upem Ram 1500. „Ve stejném roce přijde i první elektrický muscle car Dodge. Chrysler se připojí až v roce 2025 s rodinným vozem, který by měl vycházet z konceptu Airflow,“ dodává Autoweek.

Skupina Stellantis vznikla začátkem loňského roku spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze přivedla dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.

Skupina Stellantis je dnes čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě, hodlá do roku 2030 zdvojnásobit své roční tržby na 300 miliard eur (zhruba 7,6 bilionu Kč). V loňském roce automobilka zvýšila tržby o 14 procent na 152 miliard eur a téměř ztrojnásobila čistý zisk na 13,4 miliardy eur.

Carlos Tavares naordinoval celému koncernu očistnou kúru s důrazem na efektivitu. Automobilka se stala během pár let šampionem v disciplině marží, zefektivnila výrobu a je dnes vzorem například i pro německý koncern VW.