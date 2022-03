V Mnichově MPV neodepsali. BMW 2 Active Tourer přijíždí nanovo

U pravověrných příznivců značky s modrobílou vrtulí ve znaku to BMW 2 Active Tourer nikdy nemělo lehké. Zatímco sportovní kupé řady 2 bylo přijato s nadšením, nad MPV mnozí ohrnovali nos. Dostalo dokonce nelichotivou přezdívku „krtek“, nejen proto, že pro BMW netypicky „hrabe předníma“, ale i kvůli jeho ne úplně sportovním proporcím.

Je pravda, že v žádné řadě BMW se od sebe dva modely neliší tolik jako Coupé a Active Tourer, ale od roku 2014 se pro druhý jmenovaný rozhodlo 430 tisíc zákazníků, a to byl důvod pokračovat i v další generaci. Podle BMW je Active Tourer pro mnohé lidi vstupenkou do světa bavorských vozů, často je to jejich první koupené auto mnichovské značky v životě. A koho BMW chytne, už ho jen tak nepustí.

Druhá generace si sice zachovala proporce rodinného MPV, ale jinak je proti svému předchůdci jiná v podstatě ve všem včetně rozmístění ovladačů. Přišla ovšem o větší variantu Grand Tourer, se kterou se už nepočítá.

Novinka dostala obří masku chladiče, typickou pro aktuální designový styl mnichovských vozů. Na délku měří o 32 milimetrů (nyní 4 386 mm), na šířku o 24 milimetrů (1 824 mm) a na výšku o 21 milimetrů (1 576 mm) více než dřív. Rozvor se nezměnil a činí 2 670 milimetrů.

Velikost zavazadlového prostoru se zvětšila o snadno přehlédnutelné 2 litry a činí 470 litrů (223i má 415 l, plug-in má 406). Zůstala příkladná variabilita zadních sedadel, která jsou sklopná v poměru 40:20:40 a jsou samostatně posuvná až o 13 centimetrů. Nastavitelný je rovněž i sklon opěradel.

Aby proplouvalo vzduchem AERODYNAMIKA I když jde o rodinné MPV, BMW si dalo dost práce s aerodynamikou. Proudění vzduchu kolem vozu je usměrňováno aktivním systémem vzduchových klapek v BMW masce chladiče ve tvaru ledvinek i v nasávacích otvorech ve spodní části předního nárazníku; vzduchovými clonami na krajích předního nárazníku; zapuštěnými klikami dveří; kombinací střešního spoileru a bočních aerodynamických lišt okolo zadního okna; velkým difuzorem ve spodní části zadního nárazníku; aerodynamicky optimalizovanými koly z lehké slitiny; téměř zcela zakrytým podvozkem a skrytými koncovkami výfuku.

Kompletně nové je i pracoviště řidiče. Auto je standardně vybaveno čerstvým operačním systémem a novou generací ovládacího systému BMW iDrive s prohnutým displejem. Tato kombinace je v současné době dostupná pouze v čistě elektrických modelech BMW iX a BMW i4.

Co naopak budou lidé hledat marně, to je otočný ovladač iDrive mezi předními sedadly. Výrobce to zdůvodňuje celkovým uspořádáním interiéru, kde by k ovladači nebyl dobrý přístup pravou rukou řidiče. Každopádně jde o krok zpět, protože iDrive patří k tomu nejlepšímu, co v ovládání infotainmentu dnes na trhu existuje.

Na druhou stranu je ovšem férové říct, že kromě dotykového ovládání přes centrální obrazovku jde řada funkcí ovládat přes volant a existuje i hlasová volba, byť BMW aktuálně česky nerozumí a nemluví. Čtvrtá možnost ovládání přes iDrive by tak byla už trochu marnotratná.

Pro BMW řady 2 Active Tourer budou při uvedení na trh připraveny tři zážehové motory. Zatímco variantu BMW 223i Active Tourer bude pohánět dvoulitrový čtyřválcový motor, modely 218i a 220i budou vybaveny tříválcovými jednotkami se zdvihovým objemem 1,5 litru. Vše doplňuje naftový čtyřválec 218d a v budoucnu ještě dvě plug-in hybridní varianty.

Krátce jsme se svezli s prozatím vrcholnou variantou 223i, benzinovým čtyřválcem o maximálním výkonu 150 kW. Mild-hybridní technologie k tomu přidává dodatečný výkon 14 kW. Na rodinný vůz možná až zbytečně výkonný motor dává autu působivé zrychlení z nuly na sto za rovných sedm sekund. Ochotně a hlavně plynule jde do otáček, a je přitom příkladně tichý. Deklarovaná spotřeba je jen něco přes šest litrů, konkrétně 6,3 l/100 km.

BMW 223i Active Tourer V číslech délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4 386 / 1 824 / 1 576 / 2 679

zavazadlový prostor: 415 l

max. výkon: 160 kW

max. točivý moment: 360 Nm

max. rychlost: 241 km/h

zrychlení na 100 km/h: 7,0 s

průměrná spotřeba dle výrobce: 6,0–6,6 l / 100 km

základní cena: 757 900 Kč (218i)

cena testované verze: 928 200 Kč

Ve spojení s přesným řízením a působivou ovladatelností, která je vozům BMW vlastní, je jízda příjemným zážitkem, kombinující komfort se sportovní agilitou v momentě, kdy je to potřeba. Rozšířený rozchod přispěl ke stabilitě v zatáčkách, dobře naladěný podvozek se zase postará o komfort za každé situace.

BMW 2 Active Tourer určitě není typickým rodinným vozem, po kterém by sáhla průměrná česká rodina. Ale své místo v portfoliu značky si tento model jednoznačně zaslouží. Boduje prostorem, kvalitou i povedeným mildhybridním pohonem. Ceník startuje na částce 757 900 Kč za verzi 218i. Jeho jediný přímý konkurent, Mercedes B, nevypadá zvenku tak dynamicky a nenabídne tak zážitkové jízdní vlastnosti, ale moderností interiéru i zavazadlovým prostorem 455 litrů se mu vyrovná. Je ovšem levnější, výkonově srovnatelná varianta B180 stojí od 693 300 Kč.