Futuristická dodávka bez řidiče rozveze balíky po městě

Jméno kar-go je slovní hříčkou odkazující na to, že je to vlastně bezobslužně fungující ložná plocha pro náklad (anglicky „cargo“). To zelené cosi je samozřejmě autonomní a jezdí na elektřinu, takový je dnešní trend. Jedním z tvůrců je Paul Burgess, který má za sebou kariéru u McLarenu a dalších týmů formule 1 a dalších závodních sérií.

Zajímavý je vnitřek, který je řešený tak, aby auto dokázalo samo „vyskladnit“ náklad přímo k zákazníkovi.

Futuristická dodávka, která doveze balík nebo pizzu rovnou ke dveřím, má přibližně rozměry běžného kompaktního vozu. Je ovšem otázkou, zda pro městské přískoky malými rychlostmi potřebuje aerodynamicky zaoblenou karoserii, která je efektní na pohled, ovšem z pohledu využití prostoru je méně praktická.



O řidičské zážitky v tomto přibližovadle nejde, vždyť se ani nepočítá s tím, že by uvnitř byla živá bytost. Maximální rychlost má být omezena na 60 mil v hodině, to je 96 km/h.

Největším benefitem vozidla vytvořeného start-upem Academy of Robotics je snížení ceny dopravy poslední míle až o devadesát procent.