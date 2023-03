Kvůli normě EU malá auta skončí, přitom jsou ekologicky příznivější, říká expert

Již v létě 2025 by měla pro osobní vozy začít platit nová, nejpřísnější norma Euro 7 (a dva roky nato i pro auta nákladní). Asi poslední zákonná úprava, jež zpřísní limity emisí před úplným zákazem prodeje nových vozů se spalovacími motory v roce 2035 (a v případě firemních aut možná už od roku 2030 – jak zní nejnovější nápad z Bruselu). Automobilky logicky protestují: Dáváme stovky miliard eur do přípravy plné elektromobility, a vy nás teď nutíte, abychom v šibeničním termínu dvou let za další miliardy upravovaly spalovací motory, které stejně brzy skončí… Podraží kvůli téhle normě auta o desítky tisíc? A opravdu skončí výroba malých a levných aut typu Škoda Fabia, Scala či Kamiq?

Přinesou opatření související s normou Euro 7 neúnosné zdražení nových aut?

Ano. U nových osobních aut existují nějaké limity zdraví škodlivých látek vyjadřované ve zlomcích gramu na kilometr. A přelomovost normy Euro 7 je v tom, že se zřejmě budou měřit další, velmi málo koncentrované škodliviny a sjednotí se limity na emise pro naftové motory na úroveň motorů benzinových. Ale hlavně: do podmínek pro měření v provozu se dostávají režimy, které upřímně řečeno nejsou zcela racionální. V návrhu se například předpokládá, že auto musí jet s odpovídajícím výkonem a minimálními emisemi při maximální nadmořské výšce 1 600 metrů, kde už je atmosférický tlak nižší o více než 15 %, při minus sedmi stupních Celsia a studeném motoru (prvních několik kilometrů). A k tomu ještě s povolenou hmotností přívěsu nebo s přepravním boxem na střeše. Kdyby někdo studený motor takto zatížil, auto si zničí. A to je jen jedna z pikantností.