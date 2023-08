Kavkazská klička kolem ruských sankcí. Americké ojetiny jedou do Moskvy

Zatímco USA a EU zakázaly vývoz vozidel do Ruska, automobily lze stále vyvážet přes Arménii. A jednatřicetiletý ruský prodejce ojetých vozů Jaroslav Kolčenko má na tom zisk. Není jediný. „Je to dnes prakticky jediný způsob, jak se auta dostanou na ruské území,“ říká.

Gjumri je druhé největší arménské město. Budova celního úřadu je obsypaná auty ve všech směrech. „Mnohým chybí nárazník; některá mají promáčknuté blatníky nebo přelepené dveře,“ popisuje Financial Times. „Mezi vozidly se potulují mladí ruští muži. Pro ně se tento kout Kavkazu stal klíčovou zastávkou na rozvíjející se obchodní cestě.“

Financial Times ji označuje jako hedvábnou stezku pro přivážení ojetých aut do Ruska, kde se kvůli sankcím za rozsáhlou moskevskou invazi na Ukrajinu nedají oficiálně pořídit auta západních značek.

„Nic z toho, co tady vidíte, nezůstane v Arménii,“ říká jeden a ukazuje na řady aut. „Všechno se to re-exportuje do Ruska, část do Kazachstánu.“

Auta přijíždějí především z USA přes Černé moře a přístav Poti v Gruzii. Obchodníci je pak přivezou k celnímu odbavení do Arménie, protože země sdílí bezcelní obchodní blok s Ruskem. Město Gjumri je klíčovým uzlem, odkud vozidla míří po silnici na sever do Ruska a opět projíždí Gruzií.

„Tento systém, USA–Gruzie–Arménie–Gruzie–Rusko, není jediný. Je jich několik,“ popisuje jeden z obchodníků. Původně prý zvažoval cestu do Běloruska, které je vstupním bodem pro auta z Německa, ale nakonec se usadil na kavkazské trase.

Nová jednička ve vývozu ojetin

Arménie sice není výrobcem automobilů, ale vývoz automobilů z této malé země do Ruska od loňské invaze na Ukrajinu prudce vzrostl. Ještě v lednu 2022 tu bylo zobchodována auta za necelých 800 000 dolarů. Teď je to přes 180 milionů dolarů.

Podle tamního Státního daňového úřadu (SRC) se loni počet aut dovezených do Arménie zvýšil téměř šestinásobně, na téměř 45 300 kusů.

„Majitelé a řidiči přívěsů pro přepravu automobilů seřazených poblíž zařízení poblíž Gjumri si stěžují, že tráví dny čekáním na zaplacení dovozního cla a dokončení procesu celního odbavení,“ popisuje deník Azatutyun.

„V současné době se zde provádí více než 200 celních odbavení denně,“ říká novinářům Rustam Badasian, šéf SRC. „Dochází k obrovskému přílivu, který jsme dosud neviděli,“ dodává a vysvětluje, že členství Arménie v Ruskem vedené Euroasijské hospodářské unii (EEU) znamená, že jsou osvobozeni od dovozních cel v Rusku a dalších členských státech EEU.

„Můj odhad je, že 70–80 procent vozů se vyváží do Ruské federace,“ dodal. „Neporušujeme tím žádné mezinárodní závazky ani právní normy,“ odpověděl Badasian na dotaz ohledně domněnek, že Arménie je jednou ze zemí, které pomáhají Rusům vyhnout se ochromujícím sankcím.

Město Gjumri je klíčovým uzlem, odkud vozidla míří po silnici na sever do Ruska a opět projíždí Gruzií.

Otevřené dveře příležitostí

„V Rusku zavřeli všechny autosalony, BMW, Audi, všechno,“ popsal pro Financial Times mladý obchodník, která stejně jako ostatní Rusové pracující na celním terminálu Gjumri odmítl sdělit své jméno.

„Každý bohatý člověk, který by předtím šel do dealerství a koupil si auto, už to nemůže udělat,“ dodal. „Takže se obrátí na nás nebo na někoho jiného a nechají přivézt auto.“

Nedaleko se plnil transportér aut otlučenými fordy. A na okraji celního parkoviště obchodníci inzerují své služby: „Nákup vozidel na amerických aukcích“; „Přesun v uzavřeném kontejneru do Gjumri“; „Reexport do Ruska“.

Ruští kupci ojetin míří také na trh Erebuni na okraji Jerevanu.

„Trh v Erebuni existuje po desetiletí, ale nyní přichází mnohem více Rusů,“ říká jeden z obchodníků. „V devadesátých letech bylo superpopulární, protože oficiální trh se ještě nerozvinul, prodejci a značky ještě nevstoupily do Ruska,“ vzpomíná období bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu, kdy byl obchod často nelegální. „Nyní se k tomu vracíme. 90. léta se vracejí,“ komentuje.

Vozy západních značek v Rusku neseženete. Proto je v arménském Gjumri živo.

V lednu 2022, před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, dovezla Arménie z USA auta v hodnotě 2,8 milionu dolarů. Ale o rok později toto číslo vyletělo na 29,5 milionu dolarů. Od té doby kurz stále roste.

Jen letos v dubnu Arménie dovezla americká auta v hodnotě 34 milionů dolarů.

Většina z nich je levně koupena v USA na aukcích pojištění z druhé ruky, kde jsou auta odepsaná pojišťovnami. Poté jsou vozy opraveny v opravnách v Gruzii nebo Arménii. To zaručuje vysoký zisk. Opravené ojeté vozy lze v Rusku prodat mnohem dráž s vysokým výdělkem a to i přes dlouhou trasu, kterou musí urazit z Ameriky.

„Proto každý dováží rozbitá auta,“ řekl mladý ruský obchodník v Gjumri. „Drahé, ale dost otlučené na to, aby byly levnější než 50 000 dolarů na faktuře.“

„Na ruském trhu je všechno špatně,“ shrnuje jeden z obchodníků. „Lidé si to koupí, protože kvůli okolnostem ve skutečnosti nemají žádné možnosti.“

Cena za ekonomický růst

„Automobily jsou nejkřiklavějším příkladem, ale vývoz dalšího zboží z Arménie do Ruska také prudce vzrostl, což vedlo k téměř dvojnásobnému nárůstu obchodu mezi oběma zeměmi v roce 2022,“ shrnuje Financial Times a vysvětluje, že se ruští spotřebitelé obrátili na třetí země, aby sehnali to, co jim chybí v důsledku západních sankcí a odchodů společností, čímž se země jako Arménie, Turecko a Kazachstán dostaly do centra rušné nové obchodní trasy pro spotřební zboží.

V případě Arménie to přispělo k obrovskému boomu, kdy její hrubý domácí produkt v roce 2022 vzrostl o rekordních 13 procent. To je více než dvojnásobek tempa růstu z předchozího roku.

Amerika v březnu zařadila Arménii mezi státy využívané k „pašování zakázaného zboží“ do Ruska, připomíná Financial Times a dodává, že nejnovější balíček sankcí EU zaměřený na zabránění obcházení předpisů ze strany třetích zemí uvádí mezi viníky také subjekty v Arménii.

„V oznámení se uvádí, že zprostředkovatelé třetích stran běžně využívají Čínu, Arménii, Turecko a Uzbekistán jako „překladiště“ do Ruska a také do Běloruska,“ uvádí Azatutyun.

Arménská vláda obvinění důrazně odmítá.

Zprávy o obcházení sankcí „nejsou ničím jiným než fámami“, prohlásil v březnu premiér Nikol Pašinjan. „Skutečnost je přesně opačná. Vedení Arménie jasně veřejně vyjádřilo svůj závazek omezit obchod se všemi rizikovými položkami,“ uvedlo ministerstvo zahraničí a dodalo, že úzce spolupracuje s USA a EU a sestavilo seznam položek, které by mohly být použity ruské armády, které jsou nyní pod obzvláště přísnou kontrolou.

Pro Rusy jsou zahraniční auta ceněným cílem poté, co USA zakázaly veškerý vývoz lehkých vozidel do Ruska, ojetých i nových. EU také urychleně zakázala vývoz vozidel v hodnotě nad 50 000 eur a nedávno sankce rozšířila tak, aby zahrnovala všechna větší auta s objemem motoru nad dva litry.

Takzvaná kavkazská trasa pro dovoz ojetin do Ruska není jediná, ale patří k nejvýnosnějším.

Koho bolí sankce?

Mnoho zahraničních automobilek prodalo své výrobní závody a uzavřelo obchodní zastoupení v Rusku. Některé se také stáhly z trhu, i když nepodléhají přímým vývozním kontrolám. Svých aktivit v Rusku se zbavil i koncern Volkswagen, který na tamním trhu zastupovala značka Škoda.

„Počet nových aut prodaných v Rusku loni klesl o 60 procent, zatímco domácí výroba – po odchodu západních automobilek – klesla na nejnižší úroveň od roku 1991, tedy od konce Sovětského svazu, uvádí agentura Reuters.

Rusové loni kupovali mnohem méně aut, ojetých i nových. Na domácím trhu se nyní prodávají hlavně Lady. Podíl značky, kterou její předchozí majitel Renault odevzdal Rusům, na trhu vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku na 37 procent.

V Rusku se nyní prodává také více čínských nových vozů, kupříkladu podíl značky Chery vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku o 165 procent oproti předchozímu roku. Rusko se stalo největším dovozcem čínských aut, uvádí Financial Times.

„Většina Rusů se obrátila na nákup ojetých aut. Ojeté vozy loni tvořily téměř tři čtvrtiny prodejů. Ale i tento trh začíná být napjatý,“ dodává Alexandr, mladý Rus odbavující auto na celnici Gjumri, prý pro svou osobní potřebu.

„Ceny jsou vysoké a dobrých ojetých vozů je stále méně.“ Alexandr to ilustruje na svém Ford Focus, který v Rusku právě prodal a dostal více peněz, než kolik za nový v roce 2009 zaplatil. „Rusové už z Německa vybrali všechna trochu slušná ojetá auta,“ komentuje.

Financial Times ještě poukazuje na pokrytectví sankcí: „Ačkoli Západ má zájem prosazovat kontrolu vývozu, podle některých analytiků je tu také ostražitost ohledně zpomalení růstu menších ekonomik v regionu, které se zdají být stále více nakloněny zbavit se svých historických vazeb na Rusko a čelit Západu.“

List odkazuje na pracovní dokument Evropské banka pro obnovu a rozvoj, který poznamenává, že zatímco obchod přes místa, jako je Arménie, představuje jen malý zlomek toho, co Rusko dříve dováželo ze západu, „související částky jsou velké pro zprostředkovatelské ekonomiky“ a „výrazně přispívají“ k jejich hospodářskému růstu.