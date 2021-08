Božská jízda v ceně superbu: kapesní supersport za rok vydělal půl milionu

Puristická 4C je motokára křížená se supersportem. Servisovat ji budete za stejné peníze jako kombík střední třídy, ale svezete se s ní jako s ferrari. Z nabídky italské značky zmizela 4C před nějakými třemi roky typicky „po italsku“. Alfa postupně začala 4C v nabídce schovávat a přestala o ní mluvit (karbonovou kostru auta vyráběl externí dodavatel a bylo to dost drahé), pak už nešlo 4C objednat, i když v ceníku stále figurovala. Definitivní konec můžeme datovat do poloviny roku 2018, a to i pro verzi spider s odnímatelným středním dílem střechy.

Hned za kabinou si vrní „obyčejná“ alfácká osmnáctistovka s turbem a 240 koňmi. Ta dokáže lehoučký sporťák dostat na stovku za 4,5 sekundy.