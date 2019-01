V Japonsku zemřel údajně nejstarší muž na světě, narodil se v roce 1905

V dubnu roku 2018, kdy mu bylo 112 let, obdržel od Guinnessovy knihy rekordů certifikát potvrzující, že je nejstarším mužem planety. Nejstarší ženě na světě bylo tou dobou zhruba o pět roků víc. Krátce poté, co Nonaka oslavil své 113. narozeniny, zemřela jeho krajanka Čijó Mijaková ve věku úctyhodných 117 let. Japonské úřady za její nástupkyni označily 115letou Kane Tanakaovou z prefektury Fukuoka.



Japonsko je v dlouhověkosti velmocí. Japonci patří i titul nejstaršího muže všech dob. Džiroemon Kimura zemřel v červnu 2013 ve věku 116 let a 54 dnů.

Toto ocenění by mělo nyní doputovat do Německa ke Gustavovi Gernethovi.

Nonakova rodina je známá tím, že po generace provozuje na severu Japonska hotel s horkými prameny. Nonaka se narodil 25. července 1905 a postupně vystřídal své rodiče ve vedení hotelu, který nabízí hostům koupel v horkých pramenech. Více než stoleté zařízení nyní provozuje jeho vnučka.

Podle příbuzných byl nejstarší muž planety stále schopen pohybovat se na invalidním vozíku bez cizí pomoci. Každé ráno si po snídani přečetl noviny, bavilo ho v televizi sledovat zápasy sumó a samurajské filmy. Také se pravidelně koupal v horkých pramenech a kromě toho si potrpěl na sladké, zvlášť na dorty. Všech sedm svých sourozenců Nonaka přežil, stejně jako svou manželku a dvě ze svých pěti dětí.