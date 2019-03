Pohled na migranty v Evropě mě rozzuřil, napsal střelec z Nového Zélandu

Útočník ve svém více než sedmdesátistránkovém dopise napsal, že chtěl útokem pomstít tisíce Evropanů zabitých při teroristických útocích v posledních letech.

Po návštěvě západní Evropy, během které se stal zmíněný incident ve Stockholmu, začal Tarrant plánovat útok. Udeřit ve městě Christchurch se údajně rozhodl před třemi měsíci.



Tarrant, který pochází z Austrálie v manifestu uvádí, že není členem žádné organizace, ale s několika nacionalistickými uskupení sympatizuje. Označil se také za fašistu a environmentalistu.

Za člověka, který ho ovlivnil nejvíce, považuje černošskou americkou konzervativní politickou aktivistku Candace Owensovou. Ta je hlasitou kritičkou hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které upozorňuje případy policejního násilí na černoších v USA.

Americkou Demokratickou stranu pak Owensová obviňuje, že černochům vymývá mozek a jen je podporuje v jejich roli obětí. Owensová mezitím na twitteru pohrozila médiím žalobou, pokud by se o ní informovala jako o někom, kdo útoky na Novém Zélandu inspiroval.

Při útoku na mešity zemřelo 49 lidí

O Tarrantovi je podle televize ABC News známo, že vedle Evropy navštívil i Asii, mimo jiné Severní Koreu. V manifestu se pak Australan zmiňuje o Číně, která nejvíce odpovídá jeho politickým a sociálním hodnotám.

Při útoku na dvě mešity zemřelo 49 lidí a dalších 48 utrpělo zranění. Policie kromě Tarranta, který již byl obviněn vraždy, zadržela policie ještě dva muže a jednu ženu. Měli u sebe mnoho zbraní a výbušniny.

„Bezpochyby jsme dnes zažili bezprecedentní útok, něco, co jsme doposud nezažili,“ prohlásila po útoku předsedkyně novozélandské vlády Jacinda Ardernová. Nový Zéland označila za zemi, „kde se lidé mají cítit bezpečně a kde se budou cítit bezpečně.“ „Nedopustím, aby se toto na pověsti Nového Zélandu změnilo. Nikdo z nás by to neměl dopustit,“ zdůraznila.

Osmadvacetiletý Tarrant si vlastní střelbu v mešitě natáčel kamerou GoPro a vysílal ho v přímém přenosu na sociálních sítích. Z těch bylo však brzy staženo.