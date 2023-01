Aktivisti chtěli narušit koncert Vídeňské filharmonie, jinde s protesty končí

Policisté podle rakouských úřadů aktivisty poznali a jejich akci, naplánovanou patrně na přestávku koncertu, překazili. Šlo o rakouské a německé občany ve věku od 26 do 67 let. Část z nich policisté zadrželi ještě před vstupem do Zlatého sálu Spolku přátel hudby, další vyhledali už v něm. Našli u nich vteřinová lepidla a transparenty s hesly.

„Díky důslednému a profesionálnímu zásahu se mohl novoroční koncert, kulturní událost světového významu, konat podle plánu,“ uvedl lidovecký ministr vnitra Gerhard Karner. Policii poděkovali také vídeňští filharmonici, dali ale zároveň najevo, že jim na ochraně klimatu rovněž záleží. Novoroční koncert nicméně považují za špatné místo pro protest klimatických aktivistů.

Při nedělním koncertu zazněly pod taktovkou Franze Welsera-Mösta skladby napsané členy rodiny Straussů.

Extinction Rebellion končí s protesty, nefungují

Britská odnož organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) však v neděli oznámila, že pozastaví narušování veřejného pořádku. Tímto krokem chce přitáhnout více lidí, aby se připojili k jejímu úsilí přijmout více opatření proti změně klimatu, uvedla agentura Reuters.

Protesty této skupiny dříve zahrnovaly blokády klíčových silnic a mostů v centru Londýna či ropných rafinerií, rozbíjení oken v sídle banky Barclays a stříkání falešné krve na budovu ministerstva financí.

V prohlášení nazvaném „Končíme“ britská odnož organizace uvedla, že za čtyři roky, kdy podniká protestní akce, se změnilo jen velmi málo a emise nadále rostou. „S příchodem nového roku si dáváme kontroverzní předsevzetí dočasně se odklonit od narušování veřejného pořádku jako naší hlavní taktiky,“ sdělila skupina v prohlášení.

„To, co je nyní nejvíce potřeba, je narušit zneužívání moci a nerovnováhu, abychom dosáhli přechodu ke spravedlivé společnosti, která bude spolupracovat na ukončení éry fosilních paliv. Naši chamtiví politici zaměření na zisk to bez tlaku neudělají,“ uvedla organizace v prohlášení. Chce se nyní zaměřit na získávání nových členů a posilování svého vlivu.

Britská vláda zahájil v současnosti proces schvalování nového zákona, který má lidem ztížit pořádání rušivých protestů, jako je zastavení veřejné dopravy nebo přerušení dodávek pohonných hmot. Očekává se, že také posílí policejní pravomoce.

Britská odnož Extinction Rebellion nicméně rovněž uvedla, že od 21. dubna plánuje obklíčit budovu parlamentu 100 000 lidmi. „Letos dáváme přednost účasti před zatýkáním a vztahům před zátarasy, protože stojíme společně a stáváme se nepřehlédnutelnými,“ uvedla v prohlášení.