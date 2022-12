Velryba se zlomenou páteří překonala tisíce kilometrů, cesta je její poslední

Na záběrech pořízených z dronu je vidět nepřirozené zahnutí páteře v její ocasní části, způsobené pravděpodobně srážkou s lodí. Podle kanadské stanice Global News velryba z ostrova Fin na havajský Maui urazila cestu dlouhou 6 437 kilometrů.

Samice keporkaka, které vědci dali jméno Moon (Měsíc), cestu uplavala za tři měsíce, to vše jen s použitím předních ploutví a pravděpodobně ve značných bolestech. Ocasní ploutev pohybující se nahoru a dolů, kterou by běžně k pohybu použila, byla kvůli úrazu nehybná.

„Bez použití ocasní ploutve plavala doslova stylem prsa, aby tuto migraci zvládla. Je to naprosto mimořádné. Ale také mi to láme srdce,“ říká Janie Wrayová, výkonná ředitelka a vedoucí výzkumná pracovnice neziskové organizace BC Whales, která se zabývá studiem kytovců u západního pobřeží Britské Kolumbie.

Posledních deset let kanadští vědci z výzkumné stanice na ostrově Fin každé září sledují migrace keporkaků včetně Moon. Předloni měli radost, když ji viděli i s mládětem. Letos v září ale snímek z dronu zachytil keporkaka s těžkým zraněním spodní části trupu, který byl nepřirozeně ohnutý do tvaru písmene „S“, pravděpodobně v důsledku nárazu lodi.

„Byl to velmi těžký moment, když jsme si uvědomili, že zraněnou velrybou je Moon. Není to žádná skolióza nebo něco, co by přišlo jen tak z ničeho nic – zasáhlo ji něco hodně tvrdého. Něco takového jsem jako výzkumník za svůj život ještě neviděla,“ říká Wrayová.

I přes toto těžké zranění byla Moon spatřena u pobřeží havajského ostrova Maui, tisíce kilometrů od ostrova Fin, kde si vědci všimli jejího vážného zranění. „Moon se pravděpodobně narodila na Havaji, a každý rok se tam vrací, protože ji to naučila její matka. Pravidelné migrace za potravou jsou nedílnou součástí života těchto druhů a také Moon předává tento zvyk na mládě,“ říká Wrayová s tím, že to byl nejspíš důvod, který ji přiměl k náročné cestě.

V tropických vodách ale nebude mít dost potravy a zároveň už jí nezbývají síly na cestu zpět do severních, na plankton bohatých vod. „Byla to její poslední cesta. Je vyhublá, trpí, ale nemůžeme jí nijak pomoct,“ říkají odborníci z Havaje a Kanady. Vyzývají alespoň námořní lodě k opatrnosti zejména v místech, kde se velryby často vyskytují. Vlády pak žádají, aby vznikly „velrybí zóny“, v nichž bude omezena rychlost podobně jako ve městech. Už to samo o sobě podle nich pomůže podobným srážkám předejít.