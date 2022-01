Covid udělal z tisíců Britů kutily. Narostl ovšem i počet domácích zranění

Analýzu příjmů nových pacientů v britských nemocnicích zhotovila společnost PA Media. Její závěry ukazují, že počet případů hospitalizace narostl v porovnání s předcovidovým obdobím asi o devatenáct procent. Zranění lidí souvisela především s aktivitami, jejichž popularita vzrostla v časech lockdownů a lidé si je způsobili sami. Informaci přinesl britský list The Guardian.



Do nemocnic se například podle dat NHS v letech 2020–21 dostalo 5 600 lidí poté, co se zranili nějakým ručním, například elektrickým přístrojem, více než 2 700 případů hospitalizace zase mělo spojitost se zraněním manuálními nástroji, jako je například pilka nebo kladivo.

349 lidí zranila sekačka, na atrakcích dětských hřišť utrpělo zranění více než 5 300 lidí, jejichž průměrný věk činil devět a půl roku. Do této kategorie však spadá i notná část dospělých rodičů či prarodičů. Desítky lidí ve věku nad třicet let například přiznaly, že zranění si přivodili právě na dětském hřišti. V této statistice však figuruje o osm zraněných ve věku 90 let plus. 962 lidí si přivodilo újmu poté, co šplhali na stromy nebo z nich spadli. Zranění způsobená namáhavými nebo opakujícími se pohyby přivedla do nemocnic 12 355 lidí.

Lockdown se někdy považuje za synonymum pro boom domácích zvířat. Jak ukazují údaje britské asociace výrobců krmení pro zvířata, do nemocnic sanitky v daném období přivezly 7 386 lidí poté, co je kousl pes, 47 lidí pokousal potkan, 60 lidí se dostalo do kontaktu s jedovatým pavoukem, zatímco jedovatý štír zranil pouze čtyři lidi. Jednu devadesátiletou pacientku museli do nemocnice převézt poté, co ji zranil krokodýl.

Dlouhé hodiny v izolaci přiměly tisíce Britů také k tomu, aby zdokonalovali své kuchařské umění. S následky popálenin horkou vodou, jídlem či olejem záchranky do nemocnic převezly celkem 2 243 pacientů. Přestože Britské ostrovy si podle meteorologů během první koronavirové krize mnoho slunce tradičně neužily, statistiky ukazují, že nemocnice se musely postarat i o 153 případů úžehu sluncem.

I když museli Britové trávit převážnou část období doma, zvýšil se překvapivě i počet lidí zasažených bleskem. Mezi lety letech 2019–20 zaznamenaly statistiky pouze tři takové případy, v období 2020–21 už jich bylo osmnáct.

Zveřejněná čísla ovšem zohledňují pouze zranění, která musely řešit nemocnice. Jejich počet je mnohem vyšší, vezmou-li se v úvahu i případy řešené na pohotovostech či u praktických lékařů. Celkový počet zranění způsobených nehodami, tedy nejen domácími, v Británii v porovnání s předchozími roky klesl, neboť lidé trávili nebo museli trávit více času doma.

„Zveřejnění čísel o počtu hospitalizovaných nám vždy slouží jako ukazatel změny míry jednotlivých typů zranění, která vyžadují nemocniční péči,“ říká mluvčí Královské společnosti pro prevenci nehod RoSPA. „Z jednotlivých údajů vždy dokážeme vyčíst trend, který za jednotlivými zraněními stojí. „Nehodám se vždy dá předcházet,“ dodává mluvčí podle Guardianu.