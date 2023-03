Ukrajinský podnik vyrábí bunkry v sovětském designu. Vojákům slibuje pohodlí

Jeden kryt, který je dva metry široký a šest metrů dlouhý, vyžaduje téměř dvě tuny oceli. Bunkry, které patří 1,5 metru pod zem, jsou konstruovány tak, aby odolaly střelám ráže až 152 milimetrů a pojaly šest vojáků, píše agentura AP.

„Je to proto, aby si mohli odpočinout, přečkat útoky,“ řekl Petro Žuk, jenž vede čtyřicetičlenný tým budující kryty.

V bunkru podle agentury nechybí šest dřevěných lůžek a součástí je také místo pro přenosný vařič nebo dvojitá podlaha, kterou lze využít k uložení zbraní. Východ vede na povrch, ke vchodu se lze dostat tunelem, popsal Žuk, který doufá, že ukrajinští vojáci bránící zemi před ruskou agresí naleznou v krytech určité pohodlí.

„Dokud jsou uvnitř, nemusí se obávat útoků, ke kterým by mohlo dojít, když spí. Mohou být v teple a pohodlí,“ dodal šéf konstrukčního týmu. Metinvest i jeho pracovníci tvrdí, že jsou rádi, že takto přispívají k odporu vůči ruské invazi. „Je to pro ukrajinské vítězství. Čím dříve válka skončí, tím lépe,“ řekl AP čtyřiapadesátiletý pracovník závodu Vitalij Jevženko.

Společnost Metinvest, která patří do impéria nejbohatšího Ukrajince Rinata Achmetova, je největším producentem oceli na Ukrajině. Vlastní i metalurgický komplex Azovstal v Mariupolu, který nyní okupuje Rusko.

V útrobách oceláren se loni měsíce ukrývali společně s civilisty zbývající ukrajinští obránci Mariupolu. Jejich odpor za neúnavného ruského bombardování se stal symbolem ukrajinského vzdoru proti ruské agresi.

Generální ředitel Metinvestu Jurij Ryženkov mezitím ukrajinským médiím řekl, že nákresy bunkrů se našly v archivu společnosti a datují se do doby, kdy byla ještě sovětským podnikem. Firma mobilní kryty podle něj modernizuje v souladu s podmínkami současné války.

„Je to zajímavý příběh. Nákresy, jak tyto kryty vyrábět, máme od sovětských dob. V časech SSSR musel každý podnik vyrábět něco pro armádu. Když začala plná (ruská) invaze, ponořili jsme se do archivů a našli výkresy pancéřových ocelových krytů, několik typů. Jsou to například kryty pro odpočinek, kde se dá spát. Existují bunkry, kde se můžete umýt a najíst,“ řekl Ryženko webu Liga.net