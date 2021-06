Americký pár, který mířil na demonstranty, odevzdá zbraně a zaplatí pokutu

McCloskeyovi se objevili loni v létě na videu, na němž Mark drží útočnou pušku a jeho manželka pistoli a míří na demonstranty, kteří procházeli kolem jejich domu cestou k bydlišti starostky St. Louis Lydy Krewsonové, kde chtěli požadovat její rezignaci. Demonstrace byla součástí protestního hnutí proti rasismu a policejní brutalitě, které vzniklo loni v květnu po úmrtí černocha George Floyda při zákroku bělošského policisty.

Záběry se objevily ve všech amerických médiích a vyvolaly pobouření mnoha lidí. Páru se však tehdy zastal prezident Donald Trump i další republikáni, podle nichž dvojice jen chránila svůj majetek. Kritici však tvrdili, že McCloskeyovi jednali přehnaně agresivně a s rasistickými předsudky, protože většina demonstrantů byla tmavé pleti.

Patricia McCloskeyová se ve čtvrtek přiznala k obtěžování a její manžel k napadení. Kromě uhrazení pokuty se musí vzdát zbraní, jimiž mířili na protestující.

Manželé ze St. Louis se rychle stali hvězdami amerických konzervativců. V srpnu například promluvili v hlavním čase na republikánském nominačním sjezdu, který je vrcholnou stranickou akcí, jež se koná jednou za čtyři roky. Od té doby jsou podle svého právníka v pravidelném kontaktu s Trumpem.

McCloskey využil své nově nabyté slávy a v květnu oznámil, že se bude příští rok ucházet o křeslo v Senátu. Ve svém propagačním videu se staví do pozice ochránce Ameriky před blíže neurčeným „davem“ a velmi úzce se drží slovníku používaného Trumpem a dalšími stoupenci americké pravice.

Přiznání viny a následný trest však na jeho vnímání situace podle jeho vyjádření příliš mnoho nezměnil. „Prokurátor stáhnul všechna obvinění namířená proti mně, kromě tvrzení, že jsem přiměl lidi k obavám z fyzické újmy. To je přesně to, co jsem udělal, k tomu ty zbraně byly. A kdykoli ten dav přijde a bude mě ohrožovat, udělám to samé znovu, abych ochránil svou rodinu,“ uvedl ve čtvrtek McCloskey.

Zvláštní prokurátor Richard Callahan prohlásil, že s udělením poměrně mírného trestu oproti původně vzneseným obviněním souhlasil, protože McCloskeyovi mjí čistý trestní rejstřík, zavolali předem policii, a ze zbraní nevystřelili.

„Protestující byli na druhou stranu rasově různorodou a pokojnou skupinou, v níž byly ženy a děti, která se jednoduše vydala špatným směrem na cestě na protest před domem starostky,“ poznamenal s tím, že nejsou důkazy o tom, že by byl kdokoliv z demonstrantů ozbrojen.