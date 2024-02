Falešná černoška Dolezalová přišla o práci učitelky. Kvůli erotice na OnlyFans

Rachel Dolezalová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2016, kdy její rodiče vyvrátili, že se narodila jako černoška. Ve skutečnosti je to běloška s česko-německým původem, která se za ženu tmavé pleti jen vydávala. V té době se živila jako profesorka afrických studií a předsedala Národní asociaci etnických menšin.

Poté, co pravda o jejích kořenech vyšla najevo, ji čekal kariérní sešup. Vzdala se funkce v asociaci a z Eastern Washington University, kde přednášela, ji později vyhodili. V roce 2018 ji pak navzdory změně jména – Dolezalová se oficiálně jmenuje Nkechi Diallo – dostihly úřady a obvinily ji z podvodu a zneužívání dávek.

A nyní už nemá ani práci učitelky na základní škole v Tucsonu v Arizoně, kde učila od srpna loňského roku. Zjistilo se totiž, že si přivydělává na OnlyFans. Ne všichni se tam živí erotikou, nicméně nejvíce je tato platforma spojená právě s fotografiemi a videi se sexuální tematikou. Své nahé snímky zde vystavují i celebrity. Dolezalová jde alespoň podle zdarma přístupného náhledu účtu stejnou cestou.

V úvodu píše, že je to místo, kde zveřejňuje „kreativní obsah“ a fanouškům dává „intimnější vhled do svého života“. Podle listu The Guardian si účet zřídila v roce 2021, kdy byla bez práce. V jednom příspěvku třeba slibuje, že si svlékne nové šaty, v jiném zase láká na video, kde se uspokojuje pod vánočním stromkem. A podle svého dosavadního zaměstnavatele tím porušuje etický kodex zaměstnanců.

„O příspěvcích paní Nkechi Diallo na sociálních sítích OnlyFans jsme se dozvěděli teprve včera odpoledne. Ve školním obvodu Catalina Foothills již není zaměstnána,“ uvedla ve středu ředitelka komunikace tohoto obvodu Julie Farbariková. Podle stanice NBC New York měla Dolezalová ve škole částečný úvazek a působila coby suplující učitelka a po vyučování i jako „instruktorka“.

Šestačtyřicetiletá Američanka nicméně není první učitelkou, která kvůli erotickému obsahu na OnlyFans přišla o práci. Podobný případ se v médiích probíral i loni, kdy na tento způsob přivýdělku doplatila vyučující z Missouri.